Le onze de Luis Enrique pour la finale de la Ligue des Nations contre la France

10/10/2021

19:36 CEST

Il est préférable de ne pas toucher à ce qui fonctionne bien. Luis Enrique a dû penser à quelque chose comme ça en réalisant le onze qu’il tentera de dépasser la France lors de la grande finale de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur espagnol était très satisfait de la performance de son équipe en demi-finale mercredi dernier contre l’Italie, alors aujourd’hui, face à la France et en finale, il a décidé de tirer pratiquement le même onze pour tenter de décrocher son premier titre de sélectionneur national. Seulement deux changements : Rodri entre pour Koke tandis qu’Eric Garcia remplace Pau Torres et doublera avec Laporte.

Luis Enrique continue de s’appuyer sur Gavi pour remplacer Pedri au milieu de terrain, tout en gardant le faux ‘9’ au sommet de l’attaque, Ferran, Sarabia et Oyarzabal échangeant leurs positions. L’attaquant de City était en coton, mais il sera enfin de la partie. Avec les défaites d’Alba et de Gayà, Marcos Alonso est le propriétaire de la voie pour gaucher. Son match contre l’Italie était une « masterclass ». Laporte et Eric Garcia se formeront dans l’axe de l’arrière.

L’Espagne a une occasion en or de montrer que cette génération et ces jeunes joueurs ont beaucoup à dire. Après tous les doutes sur la figure de Luis Enrique et ses appels, aujourd’hui l’équipe nationale peut donner un coup de poing sur la table. Mettre KO l’actuel champion du monde est toujours quelque chose à souligner, mais s’il s’agit d’une finale l’exploit est gigantesque.

Il s’agit du onze espagnol à affronter la France en finale de la Ligue des Nations : Unai Simón ; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso ; Rodri, Busquets, Gavi ; Sarabia, Ferran Torres et Oyarzabal.