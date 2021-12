12/07/2021

Le à 18:06 CET

Le PSG se joue peu plus que le fait de gagner toutes les parties. Ainsi, Pochettino a « passé » les rotations et a aligné tout ce qu’il a pour se mesurer à Bruges, dans un duel qui ne sert à rien face aux qualifications pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens savent déjà ce qui se passera comme secondes groupe quoi que vous fassiez aujourd’hui.

Ainsi, Leo Messi sera à nouveau le leader de la troupe parisienne. Le ’30’ sera de retour dans le match et partagera le front offensif avec Di María et Mbappé, dans un trident qui pourrait constamment échanger leurs positions. Nous verrons où se déplace l’Argentin.

En outre, Pochettino élimine également des acteurs aussi importants que Verratti, Gueye, Marquinhos et Hakimi, intouchables habituels pour Pochettino. Ceux qui ne sont pas là sont Neymar et Sergio Ramos, qui continuent de se remettre de leurs blessures respectives et ne vont pas forcer.

C’est le onze du PSG face à Bruges : Donnarumma ; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendès ; Verratti, Gueye, Wijnaldum ; Messi, Mbappé et Di Maria.