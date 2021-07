Le onze le plus précieux, avec Frenkie de Jong et sans Leo Messi

30/07/2021 à 16h00 CEST

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Jon Frenkieg, figure actuellement dans le top onze du football européen, selon Transfermarkt. Il est le seul joueur du Barça à figurer dans le schéma et l’un des deux seuls représentants de LaLiga Santander, accompagné du gardien de l’Atlético de Madrid Jan Oblak.

Le Néerlandais, qui la saison dernière a explosé au Camp Nou aux mains de Ronald Koeman et c’était important avec les Pays-Bas en Eurocup, il a un valeur marchande de 90M€ et est accompagné de Joshua Kimmich (90M€) et Kevin De Bruyne (100M€) au cœur.

Le reste de l’équipe est configuré par Alphonso Davies (70M€), Matthijs De Ligt (75M€), Marquinhos (75M€) et Trent-Alexander Arnold (75M€) sur la ligne défensive et Neymar Jr. (100M€), Kylian Mbappé (160M€) et Jadon sancho (100M€) sur la ligne offensive.

Le onze le plus précieux sans Leo Messi coûte 1 100 millions d’euros

L’équipe de départ des joueurs les plus précieux du football européen a aujourd’hui un prix de marché de plus d’un billion d’euros. Il y apparaît un total de trois joueurs du PSG (Neymar, Mbappé et Marquinhos) et deux joueurs du Bayern (Kimmich et Davies). D’autres grands clubs en Europe comme Le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, la Juventus, l’Atlético de Madrid ou Liverpool n’ont qu’un seul représentant. Le Real Madrid n’a pas de.

L’une des absences les plus marquantes est celle de Leo Messi. L’Argentin, qui Il n’a pas encore renouvelé avec le Barça et est actuellement agent libre, a une valeur de marché de 80 millions d’euros, selon Transfermarkt, et serait relégué dans une hypothétique équipe de remplaçants. Récemment champion de la Copa América avec l’Argentine et avec une infinité de titres collectifs et individuels, le meilleur joueur du monde ne fait pas partie de l’équipe la plus précieuse en 2021.