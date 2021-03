Le ‘oranje’ a des devoirs à faire

27/03/2021 à 06h30

Arnau Montserrat

Les débuts de l’« oranje » en route pour le Qatar 2022 ont été décevants d’être bons. Il y a beaucoup d’espoirs placés sur cette génération qui doit rattraper les temps passés après ne pas s’être qualifiée pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Fantômes passés ils se sont réveillés à Istanbul où les Tulipes ont perdu 3-0.

Depay avec deux passes a tenté de rattraper un score que Yilmaz a condamné avec un triplé. Cela faisait 41 ans que personne n’avait marqué trois buts pour les Pays-Bas. Dans un groupe où Tuquía a déjà présenté ses lettres de créance et il y a la Norvège de Haaland et Odegaard, tout revers peut être une déception au final. Les devoirs de Frank de Boer commencent à s’accumuler.

Tournez pour la Lettonie

Avec Gibraltar, ils forment le duo de «Cinderellas» du groupe. Perdre des points contre la Lettonie serait impardonnable. Le Monténégro a déjà battu les Lettons le premier jour par 1-2. Les Pays-Bas de Frenkie De Jong et compagnie ont une chance de se défendre et d’oublier le revers contre les Turcs. Ils jouent dans la Johan Cruyff Arena, un autre plus en faveur des «oranje».

Ça oui, La Lettonie n’a pas perdu un seul match lors de ses cinq derniers voyages. Une donnée quelque peu hors de contexte car les rivaux étaient d’un calibre infiniment inférieur à l’entité néerlandaise.

De Boer déplacera des pièces. Krul reviendra occuper le but après la perte de Cillessen et Dumfries pourrait entrer sur le côté droit. Les auteurs des buts contre la Turquie, Klaassen et Luuk de Jong pointent également le onze comme une récompense pour leurs bonnes minutes. Quelque chose doit changer et les Pays-Bas ont une tâche en suspens.

Alignements probables

Pays Bas: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; F. De Jong, Klaassen; Berghuis, Wijnaldum, Depay; L. De Jong

Lettonie: Steinbors; Savalnieks, Oss, Maksimenko; Jurkovskis; Jaunzems, Zjuzins, Tobers, Ciganiks; Ikaunieks, Uldrikis