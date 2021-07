Le ouvrier Brad Pitt ? La célébrité hante un étranger britannique

Le ouvrier Brad Pitt ? La renommée hante les Britanniques inconnus | Instagram

UNE travailleur britannique Il a fait l’expérience de ce que c’est que d’être persécuté parce qu’il ressemble à une star d’Hollywood, car il ressemble beaucoup à Brad Pitt.

Nathan MeadsL’homme de 35 ans combine son travail de sous-traitant avec son travail à temps partiel dans le rôle de l’acteur américain Brad Pitt.

Le père de deux enfants a également commencé sa carrière en tant qu’imitateur il y a trois ans, après avoir appris qu’il ressemblait beaucoup au protagoniste de “Le club de combat“.

Cela m’a été dit pour la première fois à l’âge de 20 ans et cela a duré environ 10 ans, mais j’ai toujours ri, a déclaré Meads au Daily Mail.

Certaines personnes diraient que je dois être apparentée ou que ma mère a dû avoir une liaison avec lui.

Nathan Meads, est persécuté après avoir été confondu avec Brad Pitt. Réforme

En conséquence, l’homme, un habitant d’Oxford, a commencé à gagner plus d’argent (entre 250 et 500 livres sterling) et s’est même présenté à des soirées d’autres célébrités, comme l’ancien footballeur Rio Ferdinand et le boxeur Ricky Hatton.

Il était également un invité spécial aux Glamour Awards à Londres, avant la pandémie.

À un moment donné, j’ai décidé d’envoyer des photos à quatre agences de copie différentes et elles ont toutes répondu et ont dit qu’elles voulaient travailler avec moi, dit-il.

L’employé révèle avoir été contacté par d’autres personnalités qui se sont démarquées par leur ressemblance avec l’ancien partenaire du natif de Shawnee, Oklahoma, États-Unis.

J’ai même été contacté par Dorien Rose, célèbre pour sa ressemblance avec Angelina Jolie.

Un autre avantage de son apparence physique est son attrait pour les femmes, dit-il. Cependant, cela lui a également causé du mal à trouver un nouveau partenaire.

Être accusé d’avoir un faux profil ou, au contraire, commencer à être harcelé sont quelques-unes des conséquences que vous avez obtenues après avoir essayé des sites de rencontre en ligne. Il a donc dû supprimer ses comptes.

De toute façon, je ne cherche pas l’amour ni m’installer, car mes filles sont mon monde et ma plus haute priorité.« Je ne cherche pas mon Angelina », souligne-t-il.

Il ne faut pas oublier que les acteurs Brad Pitt et Angelina Jolie ont formé pendant 10 ans, l’un des couples les plus admirés et les plus rentables d’Hollywood.

Tous deux parents de six enfants, dont trois biologiques, les jumeaux Vivienne, Knox et leur aînée de 14 ans Shiloh, et dont ils prétendent, entretiennent un lien très étroit avec l’interprète de 57 ans.

De plus, William Bradley Pitt est également devenu officiellement le père adoptif de Maddox, au moment de joindre sa vie à celle d’Angelina Jolie, qui a également adopté deux autres enfants, l’un d’origine cambodgienne, Pax et Zahara d’Éthiopie.

La grande famille s’est terminée par une grande fracture après la séparation des stars hollywoodiennes et après avoir traversé une douloureuse procédure de divorce qui aurait duré plusieurs années.

Finalement le juge a donné raison à l’interprète de “Ad Astra”, ce qui a provoqué le mécontentement de la productrice et comédienne militante, ouvrant la possibilité qu’elle ne renonce pas aux derniers résultats.

Alors que la tranquillité des enfants de stars hollywoodiennes faiblit, William Bradley Pitt tenterait de reconstruire sa vie et de résoudre certains problèmes qui, selon eux, feraient partie des causes de conflits comme son addiction à l’alcool.

Le mannequin et producteur de cinéma américain n’a repris aucun projet sur grand écran depuis sa participation à “Once Upon a Time… in Hollywood”, en 2019, en plus de son rôle de producteur dans “Kajillionaire” et “Irresistible” (2020), on s’attend donc à ce qu’à un moment donné, il revienne avec une excellente proposition.