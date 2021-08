Le P2 de George Russell “le pousse encore plus vers Mercedes”

Jost Capito a suggéré que si Mercedes n’avait pas déjà décidé qui conduirait pour eux l’année prochaine, les qualifications du Grand Prix de Belgique auraient pu prendre leur décision.

Le directeur général et directeur de l’équipe Williams a pu célébrer un départ choc en première ligne sur un Spa-Francorchamps humide sécurisé par George Russell.

Le Britannique s’alignera en P2 aux côtés du Red Bull de Max Verstappen après avoir dépassé Lewis Hamilton – que Russell espère s’associer à Mercedes en 2022 plutôt que l’actuel titulaire Valtteri Bottas.

Une décision sur le maintien ou la torsion des champions du monde est attendue de manière imminente, le patron de Mercedes, Toto Wolff, refusant de confirmer quoi que ce soit jusqu’à présent.

Mais avec Bottas commençant au milieu de terrain, également gêné par une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir déclenché une mêlée lors de la dernière course en Hongrie, Russell a montré ce qu’il peut réaliser dans une voiture de qualité inférieure – et Capito pense que cela n’a pu qu’aider le Les chances de 23 ans d’être promu chez Mercedes, si cette perspective reste également en jeu en privé.

“Ce résultat, si Toto n’a pas encore pris sa décision, cela le pousse encore plus vers Mercedes”, a déclaré Capito à Sky F1.

“C’est juste un talent, si grand pour son âge et il mérite d’être dans une voiture capable de remporter le championnat et nous le soutenons pleinement dans cela.”

Non, ce n’est pas un rêve. C’est ce qui arrive quand vous continuez à croire. @WilliamsRacing au premier rang. Retour où nous appartenons. pic.twitter.com/4iO6LYRgki – George Russell (@GeorgeRussell63) 28 août 2021

Surnommé “Mr Saturday” pour ses performances exceptionnelles en qualifications, Russell en a produit une autre, et sans doute la meilleure à ce jour, pour maîtriser les conditions difficiles lors d’une séance de qualifications signalée par un drapeau rouge après un gros accident pour Lando Norris au début de la Q3 alors que de fortes pluies tombaient.

Cela donne à Russell l’espoir de marquer plus de points après avoir obtenu son premier top 10 pour Williams en Hongrie la dernière fois.

“Nous n’avons jamais planifié la stratégie de course en fonction de ce résultat en qualifications, bien sûr, alors maintenant nous avons le temps d’en discuter et de trouver une bonne solution”, a ajouté Capito. « Il vaut mieux sourire sous la pluie que pleurer sous le soleil !

“Le coup de pouce est venu en Hongrie lorsque nous avons obtenu les points et entrer dans la pause estivale avec le meilleur résultat depuis 2017 était, je pense, très important pour tout le monde dans l’équipe, puis en revenant, la motivation était grande.

« Si nous voulons garder P8 [in the Constructors’ Championship] jusqu’à la fin de la saison, nous avons besoin de plus de points – vous ne pouvez pas simplement vous détendre et vous allonger.