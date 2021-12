Le P50 Pocket pliable de Huawei a un écran externe circulaire parfait pour les notifications

Huawei a officiellement annoncé le P50 Pocket, un smartphone pliable de style coquille doté d’un écran externe circulaire de 1 pouce pour un accès rapide aux notifications et aux widgets. L’appareil est lancé en Chine aujourd’hui, bien que les sanctions américaines (ce qui signifie que Huawei ne peut pas utiliser de technologies clés comme le système d’exploitation Android de Google) signifient que le P50 Pocket n’aura aucun impact en Occident.

Huawei a taquiné le combiné plus tôt ce mois-ci avec une séance photo axée sur le P50 Pocket Premium Edition qui est apparu dans Harper’s Bazaar China. Cette version de l’appareil a été créée avec la designer néerlandaise Iris van Herpen. Il a une finition dorée ou argentée et un motif 3D sur la surface extérieure typique du travail de van Herpen, ressemblant à des plumes ou des feuilles.

Le P50 Pocket est le troisième téléphone pliable de Huawei, mais le premier à utiliser un design à clapet.

L’argumentaire de vente de Huawei pour le P50 Pocket se concentre, sans surprise, sur la capacité de poche de l’appareil.

Une fois déplié, l’écran OLED du Pocket mesure 6,9 ​​pouces, avec un rapport 21:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil pèse 190 grammes et ne fait que 7,2 mm d’épaisseur (Huawei l’a comparé à l’iPhone 13 Pro Max qui pèse 238 grammes et 7,65 mm d’épaisseur). Il possède un SoC Qualcomm Snapdragon 888 4G, une batterie de 4 000 mAh et exécute Harmony OS 2 de Huawei.

La matrice de caméras principale du P50 Pocket est dotée d’un capteur principal de 40 mégapixels, d’un objectif grand angle de 13 mégapixels et d’un objectif «super spectre» de 32 mégapixels qui, selon Huawei, capture une plus grande gamme de couleurs. Il y a une caméra perforée intégrée à l’écran principal, mais Huawei note que la conception pliable du téléphone rend plus pratique l’utilisation de la caméra principale pour prendre des selfies, avec l’écran de couverture de 1 pouce se dédoublant comme viseur.

L’écran circulaire externe du P50 Pocket peut être utilisé pour afficher diverses applications et widgets.

L’accès aux informations de base telles que les instructions détaillées peut se faire de manière plus discrète.

Huawei positionne ce même « écran de couverture » comme une grande partie de l’attrait du P50 Pocket. En plus d’afficher les notifications ou l’heure, l’écran peut être utilisé pour les widgets, permettant aux utilisateurs de contrôler la musique, de suivre les instructions, etc. Ainsi, par exemple, si vous utilisez votre téléphone pour naviguer dans une nouvelle ville, l’écran de couverture affichera des instructions discrètes, étape par étape, plutôt que de vous forcer à ouvrir le grand écran principal de 6,9 ​​pouces pour vérifier votre position.

Le P50 Pocket dispose également d’une nouvelle charnière qui ne laisse aucun espace entre les écrans lorsqu’ils sont pliés. Cela se compare avantageusement à des appareils comme le Samsung Galaxy Z Flip3, qui est un autre clapet mais a un léger écart effilé une fois plié. Le P50 Pocket dispose également d’un déverrouillage facial sur l’écran principal et de couverture, et d’un capteur de déverrouillage d’empreintes digitales latéral – pratique lorsque de nombreuses personnes portent encore des masques pendant la pandémie.

Le P50 Pocket se plie complètement à plat, tandis que le Z Flip 3 de Samsung a un léger écart effilé.

Une édition standard du P50 Pocket est en vente aujourd’hui en Chine avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 8 988 (environ 1 400 $), tandis que la version premium, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, se vend 10 988 (environ 1 700 $). L’édition standard est disponible en noir et blanc, tandis que l’édition premium est disponible en argent ou en or.

Lors d’une présentation, le PDG du groupe d’entreprises grand public de Huawei, Richard Yu, a déclaré que la conception à clapet offrait une approche plus raffinée des appareils pliables. « C’est très délicat et exquis », a déclaré Yu. « Nous voulons vous apporter de l’élégance, en déplacement. »