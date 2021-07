Le P7 de Daniel Ricciardo “beaucoup mieux”, mais voulait le P4

in

Daniel Ricciardo a produit une grande amélioration par rapport à ses performances autrichiennes en qualifications à Silverstone – mais n’était toujours pas complètement satisfait.

L’Australien a eu du mal au cours de sa première année avec McLaren à maîtriser le MCL35M, mis à l’ombre par son coéquipier Lando Norris – l’un des pilotes vedettes de la saison de Formule 1 jusqu’à présent.

Mais après s’être qualifié P13 pour les deux courses récentes en Autriche, Ricciardo était un P7 beaucoup plus compétitif lors de la séance d’une heure à Silverstone qui a décidé de la grille de la nouvelle “course de sprint” de samedi – dont le résultat détermine l’ordre de départ pour l’événement principal le dimanche.

Bien qu’il n’ait terminé qu’à 0,002 seconde de Norris, qui était en première ligne lors de la dernière course du Red Bull Ring, Ricciardo visait une position plus haut sur la grille.

“Dans l’ensemble, c’est définitivement un jour meilleur”, a déclaré à Sky F1 le joueur de 32 ans, qui a célébré le 10e anniversaire de ses débuts en F1 au Grand Prix de Grande-Bretagne 2011 pour l’équipe HRT.

« Je suis un peu frustré parce que j’ai l’impression qu’il y en avait un peu plus. Je pense que nous avons eu un peu plus dans la dernière manche et en regardant les temps, je pense que Charles [Leclerc] J’avais peut-être un demi-dixième d’avance en P4 de mémoire, donc j’ai l’impression que c’était réalisable.

« En regardant les dernières qualifications, c’est sûr que tout le monde se serait dit ‘c’est beaucoup mieux’ et c’est le cas. Mais c’est peut-être pour ça que je suis frustré parce que j’ai l’impression qu’il y en avait encore plus aujourd’hui. Je suis un peu au milieu en ce moment.

Ricciardo était particulièrement satisfait du format différent, qui est testé pour la première fois au Grand Prix de Grande-Bretagne et probablement deux fois plus au cours de la saison.

Cela signifiait que l’action compétitive avait commencé un jour plus tôt que d’habitude, plutôt que vendredi, consistant simplement en deux séances d’entraînement.

“Aujourd’hui, j’ai vraiment apprécié – j’ai vraiment aimé une séance d’essais et directement en qualifications”, a ajouté Ricciardo, qui espère faire un autre de ses départs rapides dans la « course » de 17 tours samedi après-midi.

“Nous avons eu [less practice] plusieurs fois l’année dernière à Imola et au Nurburgring (ce dernier en raison du mauvais temps) et c’était cool, ça vous fait en quelque sorte continuer.

“Qui sait à quoi ressemblera demain avec les essais et ensuite les qualifications du sprint, mais jusqu’ici tout va bien.”

