C’est comme le lait de poule dopé, sans l’œuf.

C’est ainsi que BOCADO Bar & Diner – le bar-restaurant sud-américain situé à Charlotte, dans le quartier de South End en Caroline du Nord – décrit son Pa-Rum-Pum-Pum Punch.

Le cocktail est la version BOCADO d’un punch au lait sur le thème des vacances, qui est généralement fait avec du bourbon et est originaire de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Milk Punch est normalement garni de muscade, mais la version de BOCADO utilise plutôt des épices pour tarte à la citrouille. L’interprétation du directeur du bar de BOCADO, William Talbott, est un remontant apaisant et crémeux avec de subtiles épices de vacances, a déclaré le restaurant à FOX News.

Remarque importante : préparez le sirop de cannelle un jour à l’avance pour de meilleurs résultats.

Recette Punch Pa-Rum-Pum-Pum-Pum

BOCADO Bar & Diner partage sa recette de cocktail Pa-Rum-Pum-Pum-Pum Punch avec Fox News. (Bar & Dîner BOCADO)

Ingrédients:

1 trait d’extrait de vanille 0,5 oz de sirop de cannelle** 1,0 oz de lait entier 2,0 oz de rhum (remarque : BOCADO utilise du Bacardi Superior)

Méthode:

Mélanger tous les ingrédients dans un shaker et ajouter des glaçons. Agiter vigoureusement et passer dans un verre à whisky sur de la glace fraîche. Saupoudrer d’épice pour tarte à la citrouille (disponible dans la plupart des magasins d’épices) et d’un brin de menthe, si vous vous sentez extravagant.

Recette de sirop de cannelle

BOCADO Bar & Le cocktail Pa-Rum-Pum-Pum-Pum Punch de Diner nécessite du sirop de cannelle frais. (iStock)

Ingrédients:

10 grammes de bâtons de cannelle (environ 5-6 bâtons) 900 grammes de sucre blanc 1 litre d’eau

Méthode:

Cassez grossièrement les bâtons de cannelle en morceaux, et faites-les griller dans une poêle jusqu’à ce qu’ils s’aromatisent. Transférez-les dans une casserole et ajoutez l’eau et le sucre. Portez à ébullition en remuant jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Baissez le feu et laissez mijoter pendant 10-15 minutes. Reposez-vous 12 heures et filtrez finement avant utilisation.

Noter: Le sirop expire dans 14 jours et donne 1,5 litre.

Cette recette originale appartient à BOCADO Bar & Diner et a été partagée avec Fox News.

