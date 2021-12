Le pack anniversaire Destiny 2 ajoute le tristement célèbre donjon de la grotte de butin

Capture d’écran : Bungie

La liste Steam du prochain pack 30e anniversaire Bungie de Destiny 2 célébrant l’histoire du studio a récemment révélé que le grand nouveau donjon du jeu serait un retour au moment le plus célèbre de l’histoire de Destiny : la grotte du butin.

Prévu pour être mis en ligne le 7 décembre pour les joueurs qui achètent la mise à jour de mi-saison à 25 $, le dernier mini-raid s’appellera Grasp of Avarice. « Pillez le nouveau donjon à trois joueurs inspiré des célèbres grottes de butin du Cosmodrome d’antan », lit-on dans la description de Bungie sur la page Steam. « Révélez une histoire de richesses et de regrets en suivant un aventurier qui a troqué son humanité contre un trésor. »

Même si vous n’avez jamais joué à Destiny auparavant, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de la grotte du butin à un moment donné. À l’époque où la série de tireurs de butin a fait ses débuts en 2014, les joueurs ont rapidement découvert une petite grotte près de la zone de début du jeu prête à être exploitée. Il a engendré des vagues infinies d’ennemis faibles qui avaient chacun une chance infime de laisser tomber certains des équipements les plus rares de Destiny. En conséquence, de nombreux joueurs, y compris les écrivains de Kotaku, ont passé des heures de leur vie à tirer des balles dans la grotte jusqu’à ce que leurs mains se contractent.

La grotte de butin de Destiny 1 était le lieu de rencontre le plus chaud avant que Bungie ne la ferme. Capture d’écran : Bungie / Kotaku

Bungie a finalement détruit la grotte, laissant derrière lui un petit œuf de Pâques légèrement côtelé aux joueurs pour leur carnage alimenté par la cupidité. Le studio a révélé plus tard que ce n’était même pas le moyen le plus efficace de cultiver des gouttes légendaires et exotiques, juste le plus simple et le plus ennuyeux. Depuis, les joueurs sont à la recherche d’autres grottes de butin dans Destiny. Ceux qu’ils trouveraient étaient rapidement corrigés et jamais aussi abondants au départ.

Tout cela pour dire que je suis beaucoup plus excité pour le nouveau donjon maintenant que je ne l’étais auparavant. Destiny a une histoire incroyable, mais ses meilleures histoires sont toujours les méta-récits qui poussent autour des joueurs qui remplissent ses mondes virtuels. Les donjons de Destiny 2 font également partie de son meilleur contenu. Si Emprise de l’avarice est aussi cool que Prophecy Dungeon de l’année dernière, nous allons nous régaler.

Le pack 30e anniversaire ajoute également une activité gratuite pour six personnes appelée Dares of Eternity à laquelle tout le monde aura accès. Cependant, la page Steam a révélé que ceux qui achètent le pack anniversaire obtiendront des «coffres de récompense supplémentaires» à la fin de chaque course. Je suis sûr que beaucoup de gens auront des opinions à ce sujet, en particulier à la suite du discours en cours sur la nécessité de payer pour avoir accès au lance-roquettes OP de Destiny 1, Gjallahorn. Mise à jour : 22/12/21, 12 h 14 HE: Les coffres supplémentaires sont réservés aux objets cosmétiques.

Enfin, il semble de plus en plus improbable que le pack du 30e anniversaire, présenté comme une célébration du passé de Bungie, contienne des éléments purement Halo. Pourtant, de nouvelles captures d’écran montrent des clins d’œil supplémentaires à la méga franchise Xbox créée à l’origine par Bungie, y compris des armes qui ressemblent à des clins d’œil au fusil d’assaut Spartan et au fusil à focale Covenant. C’est dommage que les deux sociétés n’aient apparemment pas pu établir une collaboration plus officielle.