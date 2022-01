Le pack avec l’écran intelligent Google Nest Hub 2 et Chromecast 3 ne coûte que 75 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Transformez votre maison en une maison intelligente et connectée avec ce pack qui contient l’appareil Google Nest Hub et un Chromecast de troisième génération.

Avec écran et haut-parleur intelligents vous pouvez contrôler les appareils, demander des informations, regarder des séries ou écouter de la musique. Et avec Chromecast, connecter n’importe quel écran, même les plus anciens, à Internet.

Obtenez le pack composé de un écran intelligent Google Nest Hub (deuxième génération) et Chromecast (troisième génération) pour seulement 75,29 euros dans Media Markt, avec livraison gratuite et trois mois de YouTube Music en cadeau. C’est une économie de 33%.

Gardez à l’esprit que dans l’onglet, vous ne verrez que l’écran intelligent, vous devez descendre dans la section Combinez votre produit, et ici vous verrez le pack écran + Chromecast.

Pack Google Nest Hub 2 + Chromecast 3 pour seulement 75,29 euros

Google Nest Hub de deuxième génération combine un haut-parleur Bluetooth avec un écran avec l’assistant Google, vous pouvez donc tout contrôler avec votre voix.

Sur l’écran vous pouvez regarder Netflix, Disney +, YouTube, et tout ce que vous voulez, en plus d’écouter de la musique avec Spotify et autres.

En utilisant la voix, vous pouvez demander à vous montrer la météo, vérifier les données, regarder les nouvelles, trouver une recette vidéo ou tout ce que vous voulez.

Il est également possible contrôler les appareils compatibles avec Google Nesttels que les thermostats, les ampoules, les caméras ou les sonnettes.

Vous avez également la possibilité de passer des appels mains libres, recevoir des notifications mobiles, e-mails, exécuter des applications, des jeux et bien plus encore.

le Chromecast de troisième génération, quant à lui, sert à connecter à Internet n’importe quel écran doté d’un connecteur HDMI: téléviseurs qui ne sont pas des Smart TV, moniteurs, etc.

Depuis Chromecast, vous pouvez diffuser YouTube, Netflix, Disney +, etc. à une résolution de 1080p et jusqu’à 60 ips. Également de la musique, des jeux et des milliers d’applications et de services.

Même en streaming sur l’écran de votre mobile ou de votre PC, ce que l’on appelle le mode miroir.

