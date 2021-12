Le pack de musique Lady Gaga Beat Saber arrive sur Oculus Quest 2

BTS. Billie Eliish. Skrillex. Imagine Dragons. Jour vert. Beat Games a amené quelques grands groupes et artistes à Beat Saber au cours des deux dernières années, ce qui lui a permis de gagner 100 millions de dollars de revenus Quest. Mais Lady Gaga est peut-être le plus gros lancement du jeu à ce jour.

Aux Game Awards 2021, nous avons vu une brève bande-annonce du nouveau pack, qui contient des visuels inspirés de l’album 2020 de Lady Gaga, Chromatica. Oculus décrit l’ambiance comme une « atmosphère cyberpunk futuriste » avec la « palette de couleurs néon et sombre et de belles aurores » de l’album.

Le pack comprendra dix de ses chansons et collaborations les plus populaires :

Alejandro Bad Romance Born This Way Just Dance (feat. Colby O’Donis) Paparazzi Poker Face Rain On Me (avec Ariana Grande) Stupid Love Telephone (feat. Beyoncé) The Edge of Glory

Le pack sera disponible sur Meta Quest 2 et Oculus Rift pour 12,99 USD (1290 ¥/12,99 €/9,99 £), ou 1,99 USD (190 ¥/1,99 €) par chanson, en plus du coût de 30 USD du jeu. Chaque chanson aura des niveaux de difficulté variés, de sorte que même les débutants de Beat Saber pourront profiter du pack.

Certains des DLC Beat Saber les plus récents, comme le pack Skrillex, ont eu des problèmes avec les beatmaps qui ne correspondaient pas tout à fait au rythme des chansons. Mais le récent pack Billie Eilish était un ajout charmant, et nous pensons que Lady Gaga suivra cette tendance.

À quoi ressemblera le pack DLC Lady Gaga Beat SaberSource : Beat Games

Récemment, Beat Games a agrandi son équipe de beatmapper avec de nouveaux membres, ce qui suggère que l’équipe intensifie ses efforts pour sortir plus de packs de musique. Nous sommes très curieux de voir quel musicien populaire fera ensuite son apparition.

Lady Gaga laisse tomber le rythme

Beat Saber — Lady Gaga

Le DLC sera bientôt disponible

Beat Saber est sans aucun doute le jeu VR le plus populaire de l’histoire, et l’ajout de ce dernier pack ne fera qu’accroître cette popularité. Avec dix chansons de Billboard à essayer sur plusieurs niveaux de difficulté, les fans de Lady Gaga en auront pour leur argent.

