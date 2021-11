Le pack de passes de combat Call of Duty Vanguard et les sauts de niveau expliqués

Call of Duty Vanguard est enfin lancé et il est livré avec un pack de passes de combat pour ceux qui ont acheté l’édition Ultimate.

Les critiques sont sorties pour le jeu et la plupart semblent convenir que son multijoueur est excellent mais sa campagne ne parvient pas à flatter. Il est décevant que la campagne ne soit pas aussi bonne que les entrées précédentes, mais c’est l’action en ligne qui fera toujours revenir la communauté.

Il s’intégrera complètement à Warzone en décembre et cela entraînera une nouvelle carte dans le Pacifique.

Call of Duty : Avant-garde | La bande-annonce de la zone de guerre du Pacifique

BridTV

6386

Call of Duty : Avant-garde | La bande-annonce de la zone de guerre du Pacifique

https://i.ytimg.com/vi/1vuBd7RKf_s/hqdefault.jpg

893744

893744

centre

13872

Pack de passes de combat Call of Duty Vanguard

Le pack de passes de combat Call of Duty Vanguard n’est fourni qu’avec l’édition Ultimate.

Si vous avez acheté l’édition Ultimate pour 99,99 £, le package comprend les autres récompenses suivantes :

Carte Vanguard pour PS4 et PS5/Xbox One et Series X Warzone Pacific – premier accès au jeu le 1er décembre Pack d’armes Frontline Pack Task Force One 5 heures 2XP + 5 heures 2WXP

Sauts de niveau

L’édition ultime de Call of Duty Vanguard d’Activision est livrée avec un pack qui vous donnera un pass de combat d’une saison et 20 sauts de niveau pour cela.

De plus, si vous avez précommandé le package Ultimate dans la boutique en jeu Warzone ou Black Ops Cold War, vous aurez 10 sauts de niveau supplémentaires à utiliser dès maintenant pour WZ et BOCW.

Tout ce qui précède vient de l’aperçu officiel de la précommande du jeu.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

#Avant-garde

attendre

pièce

|___________|

(•◡•) /

/

–

| | – Call of Duty (@CallofDuty) 4 novembre 2021

Quand commence la saison 1 ?

La date de sortie et de début de la saison 1 de Warzone avec le dernier opus de CoD est le 2 décembre.

Selon la feuille de route d’Activision, cela ajoutera de nouvelles cartes, modes, armes et équipements, et fournira également des mises à jour pour les zombies. Quant à Warzone, il verra le remplacement de Verdansk pour le Pacifique.

Il y aura également de nouveaux véhicules de combat ainsi que l’introduction de Vanguard Royale.

Dans d’autres nouvelles, la liste des voitures Forza Horizon 5 et tous les packs DLC expliqués