Le pack d’extension en ligne Nintendo Switch ne vaut tout simplement pas le prix

Dans le cadre de la vitrine directe Animal Crossing-centric de vendredi, Nintendo a révélé la stratégie de tarification de son pack d’extension Nintendo Switch Online + précédemment annoncé. Les joueurs peuvent faire cavalier seul pendant un an au prix de 50 $, tandis que le plan familial d’un groupe, qui peut être partagé entre jusqu’à huit personnes, coûtera 80 $ par an. Cela sert, à juste titre, d’extension qui regroupe le service en ligne de base avec les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis, ainsi qu’un DLC majeur pour Animal Crossing: New Horizons.

L'ajout de ces jeux et DLC est une bonne étape, mais Nintendo doit faire plus.

Malheureusement, les offres de ce pack d’extension ne valent tout simplement pas le prix pour le moment. L’ajout de ces jeux et DLC est une bonne étape, mais Nintendo doit faire plus.

C’est une question de fondation. À la base, l’idée d’ajouter purement et simplement un nouveau niveau à Nintendo Switch Online qui coûte plus cher mais comprend plus est parfaitement saine. Le problème survient lorsqu’on demande aux joueurs de payer plus alors que les services en ligne de base de Nintendo font toujours défaut, surtout par rapport à la concurrence.

Les téléchargements sur le Nintendo eShop prennent régulièrement beaucoup plus de temps que sur toute autre plate-forme. Le chat de groupe est inutilement compliqué et nécessite l’utilisation de votre téléphone, ce qui va complètement à l’encontre de l’objectif d’un système de chat de console. Que vous jouiez à un jeu compétitif et que vous ayez besoin de vous coordonner avec vos coéquipiers ou que vous souhaitiez simplement passer du temps et vous détendre, le manque de chat vocal natif continue de constituer une lacune gênante.

Pire encore, le manque de sauvegardes dans le cloud, du moins en tant que fonctionnalité standard. Le cloud ne coûte rien sur les plates-formes Xbox, ce qui signifie que quelqu’un peut passer d’une Xbox One à une Xbox Series X et conserver toutes ses données sans rien payer de plus. Sony verrouille de manière ennuyeuse les sauvegardes dans le cloud sur PS5 derrière un paywall, en les regroupant avec PlayStation Plus, mais cette prise en charge s’étend à tous les jeux, sans exception. Nintendo, tout en verrouillant les sauvegardes cloud sur Nintendo Switch Online, ne prend pas réellement en charge cette fonctionnalité dans tous les jeux.

Pire encore, étant donné que Nintendo n’autorise qu’une seule île par Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons a sa propre méthode alambiquée pour transférer une île, une méthode très facile à gâcher. Si vous avez l’intention de vous procurer le modèle Nintendo Switch OLED, trouver comment transférer vos données entre les systèmes est un casse-tête inutile.

La Nintendo Switch Online standard coûte 20 $ pour un joueur individuel, avec une option de pack familial de 50 $. Le pack d’extension en ligne Nintendo Switch devrait plus que doubler ce prix au niveau individuel, mais aucun des problèmes fondamentaux liés au service n’est en train d’être résolu ?

L’ajout du pack d’extension Happy Home Paradise Animal Crossing à 25 $ est certainement agréable, mais si vous n’êtes pas un fan d’Animal Crossing, il vous reste uniquement les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis comme raison de mise à niveau. Mis à part la nostalgie, la possibilité d’accéder à ces jeux est fantastique, mais sans réelles améliorations pour lesdits jeux, cela ne vaut pas plus de deux fois le prix d’un abonnement Nintendo Switch Online régulier.

Maintenant, si vous avez une famille ou un groupe d'amis pour partager un plan familial, alors le prix est certainement plus raisonnable.

Maintenant, si vous avez une famille ou un groupe d’amis pour partager un plan familial, alors le prix est certainement plus raisonnable. Selon le nombre de personnes entre lesquelles vous êtes en mesure de le partager, payer 10 $ à 20 $ pour un an est certainement bien.

J’apprécie que Nintendo essaie d’étendre ses offres en ligne. En même temps, ce n’est pas une entreprise qui peine à réussir. La Nintendo Switch et pratiquement tous les jeux propriétaires lancés dessus continuent de se vendre à un rythme soutenu sans aucun signe de ralentissement. Nintendo peut et doit investir pour renforcer ses services de base. Si Nintendo veut introduire des extras pour lesquels nous devons payer plus cher, c’est super ! Mais franchement, ces extras doivent justifier leur prix.

À l’heure actuelle, le pack d’extension en ligne Nintendo Switch ne justifie pas son prix. J’espère que cela changera dans un avenir proche.

