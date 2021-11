Le pack d’extension en ligne Switch est d’un excellent rapport qualité-prix – Si vous aimez Animal Crossing

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Je m’appelle Thomas Whitehead et je suis abonné au pack d’extension en ligne Nintendo Switch.

C’est le moment où vous souriez tous et dites « bonjour Thomas, tu es avec des amis ici ». Parce que beaucoup d’entre nous sont dans cette pièce, serrant nerveusement une tasse de café rassis, conscients que dans le monde il y a du jugement et des votes négatifs à gogo. Nous ne sommes pas censés avoir payé pour le pack d’extension et, bon sang, nous ne sommes pas censés en profiter.

Mais, en fait, dans mon cas, le pack d’extension est ridiculement bon. Cependant, je partage l’accord avec certains des sentiments concernant les problèmes de Nintendo avec le service, même s’ils ne m’impactent pas nécessairement. L’émulation/l’implémentation de la Nintendo 64 n’est tout simplement pas à un niveau assez bon dans quelques cas ; Personnellement, je ne suis pas trop préoccupé par les effets de brouillard (bien que je comprenne pourquoi certains le sont), mais l’absence de mappage facile des boutons dans l’application est un mauvais choix. Le contrôleur N64 est bizarre, et bien que la nostalgie m’ait fait acheter la version Switch du contrôleur emblématique et donc vraiment profiter des jeux N64, ils ne sont pas tous optimaux (ou particulièrement jouables dans un cas) avec un contrôleur Pro ou deux Jon-Con contrôleurs.

Et je suis d’accord que, sur le marché actuel, la proposition de valeur pour un utilisateur unique est discutable avec le seul lot de lancement des jeux N64 et SEGA Genesis / Mega Drive. En ce qui concerne ces bibliothèques, Nintendo est probablement coupable de ne pas lire la pièce – une pièce dans laquelle Epic Games via son magasin PC et Microsoft via Game Pass ont transformé la valeur associée aux jeux. Je n’aime pas non plus le fait que ce soit 12 mois ou rien, et que 12 mois s’ajoutent également à votre mandat actuel pour l’ONS. C’était une décision inutile, même si je peux voir que l’incitation était d’engager les gens dans le service. En fin de compte, ce n’est pas une approche conviviale pour le consommateur.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dans tous les cas, cette semaine, l’extension me semblera une valeur brillante, et cela pourrait commencer à être le cas pour un certain nombre de personnes. Je parle bien sûr de l’ajout de la Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise Extension DLC. En fait, Nintendo a probablement commis une erreur stratégique en libérant l’extension fin octobre; s’il avait résisté et l’avait lancé tous ensemble cette semaine, avec ce DLC inclus, la réception aurait peut-être été un peu différente. Bien que, certes, la bande-annonce ait été rejetée jusqu’à l’oubli avant sa sortie, la différence aurait peut-être été minime.

L’adhésion d’origine (NSO) s’élevait à 8 £ chacun pour un an de sauvegardes dans le cloud et quelques jeux rétro, ce qui était tout à fait correct.

De retour à Animal Crossing, le DLC autonome coûtera 25 USD, et dans mon cas, ma famille et moi-même économiserons en fait une somme d’argent considérable en le faisant passer par l’extension NSO. Depuis le premier jour de NSO, j’ai été « l’administrateur » d’un abonnement familial pour ma famille immédiate, qui a tous sa propre Switch. Ce sont mes parents, un Switch chacun, et mon frère aîné. Même avec l’abonnement d’origine qui s’élevait à 8 £ chacun pour un an de sauvegardes dans le cloud et quelques jeux rétro, ce qui était tout à fait bien.

En raison de ma fenêtre de « mise à niveau », le pack d’extension et le temps supplémentaire de NSO m’ont coûté environ 33 £, donc 8 à 9 £ supplémentaires chacun. Maintenant, à l’époque et avec son tout premier chèque de paie en tant que très jeune homme, mon frère est sorti et a acheté une Nintendo 64 avec Star Fox 64, ou Lylat Wars comme c’était le cas pour nous. Dire que nous avons la nostalgie du système serait un euphémisme, ce qui m’a poussé à nous commander à la fois cette manette Switch N64. Pour nous deux, cela rend le nouveau contenu attrayant. Oh, et j’étais un enfant de Mega Drive, la N64 était notre première console Nintendo. Vous pouvez donc voir pourquoi j’étais parfaitement satisfait des nouvelles applications (et de la perspective de jeux supplémentaires à venir dans le futur).

Ce qui m’amène à ma mère et moi. Nous jouons tous les deux à Animal Crossing tous les jours; dans mon cas, je peux simplement vérifier qu’aucun de mes insulaires n’est malade et obtenir une mise à jour du prix du navet. L’île de ma mère est bien plus chic que ma propre ‘Llareggyb’ et je parierais que ses heures dans le jeu seront environ le double des miennes. Mais le fait est que nous sommes tous les deux des joueurs quotidiens, que nous avons tous les deux du plaisir à parler à nos copains de jeu excentriques et que nous volons fréquemment vers les îles de l’autre pour faire des profits lucratifs sur le navet. Je regarde toujours KK Slider tous les samedis soirs, ce serait mal de le faire chanter pour lui-même.

Image : Nintendo

Les mises à jour gratuites seront excellentes en elles-mêmes, mais l’extension Happy Home Paradise a l’air formidable. En réalité, il est plus adapté aux véritables forces et à l’enthousiasme de ma mère en tant que designer, mais j’ai également hâte de sauter la tête la première dans son excès de charme. Et la première chose que je lui ai dite quand ça a été annoncé ? « Ooh, ne le pré-commandez pas, nous pouvons tous les deux l’obtenir avec le pack d’extension ».

Au lieu de dépenser 22,49 £ chacun, ce sera simplement grâce au pack d’extension. Bien sûr, nous ne le posséderons pas, mais pour ma part, je serai probablement rassasié dans les mois à venir et je traverserai le pont pour savoir s’il faut renouveler le package NSO complet dans un an. Et qu’est-ce que mon père en retire ? Eh bien, tout ce qu’il veut des jeux rétro, et il nous voit sourire comme des fous alors que nous jouons plus à Animal Crossing. En conséquence, combiner l’abonnement familial avec le pack d’extension est tout à fait parfait pour mon groupe particulier.

Bien qu’il y ait des grognements et des déceptions justifiés avec le pack d’extension Nintendo Switch Online +, essayez simplement de garder à l’esprit que certains d’entre nous l’aiment vraiment. Controversé, je sais. Quant à Nintendo, il déplorera probablement les décisions de a) téléphoner dans son émulation N64 et b) de sortir le pack une semaine avant le DLC Animal Crossing. Sans ces erreurs, le bavardage en ligne actuel aurait peut-être un ton légèrement différent.

Lectures complémentaires :