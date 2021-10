Le pack d’extension Nintendo Switch Online + n’est pas une bonne affaire

Image : Nintendo

Alors que le déploiement par Nintendo de la mise à niveau de Nintendo Switch Online se passe très mal, une question plus importante plane sur tout cela: même s’il avait été lancé avec des jeux correctement portés, des schémas de contrôle fonctionnels et aucun décalage d’entrée, cela vaudrait-il le prix ? Et la réponse est, à peu près n’importe quel angle, un dur non.

Nintendo a toujours eu la relation la plus déconcertante avec le monde du jeu en ligne. Avec chaque génération de leurs consoles et ordinateurs de poche, leurs connexions à Internet ont été carrément particulières. En partie à cause du désir de garder leurs produits adaptés aux enfants, et en partie parce qu’il s’agit d’une entreprise qui ne peut tout simplement pas faire quoi que ce soit de manière conventionnelle, la mise en ligne a eu tendance à impliquer des périphériques étranges, des ajouts tardifs de wifi ou, dans le cas de la Switch – une redevance annuelle quelque peu justifiée par l’accès à un gros tas de jeux NES et SNES classiques.

Avec le lancement de « Nintendo Switch Online + Expansion Pack », l’idée était d’élargir sa portée, y compris l’accès à une collection sans cesse croissante de jeux N64 et Sega Genesis. Yay! dit tout le monde, juste avant d’apprendre que pour cela, le prix du service Nintendo Expansion Pack allait plus que doubler.

Pour un joueur sur PC, charger pour se connecter est une affaire assez grossière qui s’est malheureusement normalisée au cours des dernières années sur toutes les consoles. Mais les 20 $ par an de Nintendo pour le service d’origine étaient, en comparaison, assez bon marché. Il est difficile que quiconque doive payer un supplément juste pour utiliser les fonctionnalités multijoueurs du jeu qu’il a acheté, sur la console chère pour laquelle il a payé, mais c’est la dîme pour pouvoir jouer à Smash Bros., Mario Kart, Splatoon 2, etc. en ligne. (Et même cela n’est souvent pas à la hauteur, selon le jeu.)

Ce ridiculement intitulé « Pack d’extension » voit ces frais augmenter de 2,5 fois pour atteindre 50 $ par an. Oh, et bien que vous puissiez payer un mois ou trois mois pour la version précédente, la nouvelle ne peut être achetée qu’un an à la fois. Tout ou rien.

Il y a un effet psychologique étrange d’une telle randonnée. Cela suggère que, malgré ce que vous voyez, il doit y avoir une bonne raison à cela. Sûrement si cela coûte beaucoup plus cher, cela doit en fait être beaucoup mieux qu’il n’y paraît ? Mais la réalité ici est que tout ce qui est ajouté (au-delà du sop tardif du pack d’extension Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise) est l’accès à une sélection de jeux de 20 à 25 ans. Sérieusement, c’est ça.

Au lancement, il s’agit de neuf jeux N64 et de 14 jeux Sega Genesis. Certainement, certains d’entre eux sont des classiques froids comme la pierre, comme Star Fox 64, Mario Kart 64 et Gunstar Heroes, et ce sera sans aucun doute une hâte nostalgique de les rejouer une fois / si Nintendo résout les plis de cet atroce lancement du service. Mais, encore une fois, ce sont des jeux vieux de 25 ans. Et, que Nintendo le veuille ou non, certains de ces jeux ne sont pas disponibles pour acheter légitimement de nouveaux depuis des décennies, et en tant que tels sont une caractéristique très normale de la scène de l’émulation.

Si longtemps sans aucun moyen légal d’acheter certains de ces jeux, la concurrence directe de Nintendo Switch Online est ici l’émulation, et pour rivaliser sur ce marché, vous devez offrir d’énormes avantages par rapport à ce qui existe déjà gratuitement. La musique, les films et la télévision l’ont récemment compris, grâce à la magie des services de streaming, ce qui en fait un moyen légitime d’accéder aux émissions, airs et films classiques souvent plus facilement et plus pratique que les alternatives moins légitimes. Les gens veulent payer pour cette facilité d’accès.

Pour faire cela pour les jeux d’il y a trois décennies, Nintendo a dû vraiment tout mettre en œuvre, en faire quelque chose de spécial. Au lieu de cela, il semble qu’ils se soient précipités, en sortant des versions des jeux à moitié bourrées, boguées et lentes, avec des omissions aussi évidentes que les Controller Paks incroyablement exigeants des titres N64.

Pire encore, c’était une énorme occasion manquée. L’émulation N64, bien qu’elle ne soit pas un gros problème sur les PC, a longtemps été le fléau du marché des ordinateurs de poche, avec très peu de jeux fonctionnant bien sur les puces RK3326 trouvées dans la plupart des machines actuelles. 2022 est susceptible de voir une nouvelle vague d’appareils emu portables, dirigée par le succès IndieGoGo de l’Odin, qui peuvent fournir la puissance nécessaire pour exécuter N64, aux côtés de Dreamcast et PSP. Nintendo aurait pu être en avance sur le jeu ici, offrant un accès légitime et approprié à neuf (ou pour crier à haute voix, des dizaines) des jeux préférés des années 90, sur le meilleur appareil portable du marché.

Espérons que bon nombre de ces problèmes seront résolus, certains probablement très rapidement. Mais même si tout cela avait été lancé en parfait état, cela serait resté le schéma le plus singulier. 50 dollars par an pour jouer à une poignée de jeux que vous possédez peut-être déjà (je sais que je le sais), alors que quiconque se souciait suffisamment de les vouloir les joue gratuitement sur PC depuis des années et des années, le tout sans aucun avantage tangible pour personne qui paie ces frais énormes.

Mais ça ira mieux, non ? Plus de jeux seront ajoutés au fil du temps! Ce qui semble être un autre argument fort, jusqu’à ce que vous considériez comment cela fonctionne réellement. Payez votre première année maintenant et vous obtenez moins de jeux pour le même prix que quelqu’un qui attend six mois ! Achetez maintenant, perdez-vous ! Quelle offre.

Il est tellement évident que la bonne approche ici était d’ajouter les jeux N64 et Genesis au service en ligne déjà existant. Bon sang, s’ils l’avaient fait, je pense que la plupart des gens ne se seraient pas opposés à une augmentation de prix de cinq dollars lors du prochain renouvellement. 25 $ par an pour avoir accès aux jeux NES, SNES, N64 et Genesis, ainsi que toutes les fonctionnalités de jeu en ligne gérées par ces frais, auraient été beaucoup plus faciles à avaler. Surtout dans un monde où, avouons-le, vous pouvez acheter un appareil de jeux sur Amazon pour le même 50 $, préchargé avec tous les jeux Genesis jamais créés, à conserver pour toujours.

Nintendo doit trouver un moyen de fournir un service meilleur que les alternatives moins chères, pour être l’équivalent Spotify pour l’ensemble de son catalogue. Ensuite, les gens se feront un plaisir de mettre en place ces frais mensuels/annuels récurrents automatiquement. En ce moment, ils sont étrangement avares, et en ce moment, ils font même du mauvais travail.