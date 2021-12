Le pack Fortnite Crew pour janvier 2022 comprend Snow Stealth Slone

Après la fuite de la bande-annonce du pack Fortnite Crew de janvier 2022 plus tôt dans le mois, Epic Games a confirmé le retour d’IO et le méchant de Fortnite Dr. Slone est le prochain Fortnite Crew Pack.

Comme la fuite l’a montré, Snow Stealth Slone sera équipé d’un bling back Snow Stealth Hardcase, d’une pioche Sleet Spike et d’un enveloppement Snow Stealth qui correspond à sa tenue. Le pack comprend également un style alternatif, Winter Sunset, pour la peau, le dos et la pioche.

Snow Stealth Slone comprendra deux styles.

Les membres de l’équipage peuvent également déverrouiller un planeur spécial Golden Look Board pendant l’événement Fortnite Winterfest qui se déroule maintenant jusqu’au 6 janvier. Le tableau est un retour à Midas, une figure centrale du chapitre 2 de Fortnite qui n’est pas encore apparu sur la nouvelle île.

Ceux qui s’inscrivent à Fortnite Crew avant le 31 décembre recevront également le Protocol Pack back bling, une pièce qui évolue en différentes étapes chaque mois pendant six mois pendant que leur abonnement Crew se poursuit, ajoutant une pioche au troisième mois.

Comme toujours, l’abonnement Fortnite Crew comprend également 1 000 V-Bucks pour la boutique d’objets en jeu, ainsi que le pass de combat pour la saison en cours. La passe de combat du chapitre 3 de la saison 1 comprend Spider-Man, The Foundation, interprété par Dwayne « The Rock » Johnson, et plus encore.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.