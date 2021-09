Le pack Super Monkey Ball Banana Mania ‘SEGA Legends’ ramène les consoles classiques

Super Monkey Ball Banana Mania ne néglige aucun effort dans ses offres de contenu téléchargeable ; en plus des cadeaux amusants sur le thème de SEGA, il existe des liens payants avec Hello Kitty et, euh, Monster Rancher. Il existe également divers packs payants liés à SEGA, et l’un d’entre eux a été présenté dans une nouvelle bande-annonce brillante (ci-dessus).

Ce pack coûtera 4,99 USD et comprend le Game Gear, Saturn et Dreamcast, il y a donc quelques excellents systèmes. L’absence d’une Genesis / Mega Drive est un peu déroutante, mais peu importe.

Il convient également de noter que si vous payez un peu plus pour l’édition numérique de luxe, ce pack est inclus.

Les consoles roulant en boules n’ont peut-être pas tout à fait le charisme et le charme de certains autres personnages, mais la nostalgie sera certainement forte.

Envisagez-vous de ramener la Dreamcast à la gloire dans Super Monkey Ball Banana Mania ?