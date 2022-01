Le package salarial 2021 de Tim Cook est passé à 98,7 millions de dollars

Une déclaration de procuration déposée par Apple jeudi a révélé exactement combien on peut gagner après dix ans à diriger l’entreprise la plus précieuse et la plus rentable au monde, et pour Tim Cook, ce chiffre est de 98,7 millions de dollars. Alors que son salaire de base est resté à 3 millions de dollars, 12 millions de dollars supplémentaires en incitations, 82 millions de dollars en actions et l’argent dépensé pour couvrir des éléments tels que la sécurité et les vols privés – depuis 2017, Apple ne laisse pas son PDG faire des vols commerciaux – poussé le tout plus proche de la barre des 100 millions de dollars.

Selon Apple, son rendement total pour les actionnaires « était au 97e centile des sociétés incluses dans le S&P 500 pour toute la période de performance » de 2018 à 2021. Image : Apple

C’est plus de six fois son salaire de 14 millions de dollars en 2020, et comme l’a noté MacRumors, et n’inclut pas plus de 750 millions de dollars en actions qui ont été acquises cette année en tant que partie finale d’un package de dix ans que Cook a reçu lorsqu’il a repris le entreprise. Les termes de ce paquet ont changé en 2013 lorsque la performance boursière a chuté, ce qui, selon Apple, s’est produit à la demande de Cook, mettant une partie de la subvention en danger si elle ne rendait pas suffisamment d’argent aux actionnaires. Et comme nous l’avons noté en récapitulant une décennie d’Apple sous la direction de Tim Cook, nous savons tous ce qui s’est passé ensuite.

En août, lorsque nous avons écrit ce récapitulatif de la décennie, Apple approchait encore d’une capitalisation boursière de 2,5 billions de dollars, et depuis lors, elle a dépassé les 3 billions de dollars (peu importe la durée). Cependant, tout n’a pas été des moments heureux. Au cours des deux dernières années, les employés d’Apple se sont ouverts comme jamais auparavant sur les problèmes liés à sa culture interne, notamment la pression pour retourner au bureau et la transparence des salaires, entre autres.

Un dépôt comme celui-ci, bien sûr, est transparent par nature pour Cook ainsi que pour les autres membres du conseil d’administration et de l’équipe de direction. Apple note dans son propre document qu’après avoir rassemblé « le salaire de base, les primes, les commissions et la juste valeur à la date d’attribution des attributions d’actions accordées aux employés en 2021 en tant que mesure de rémunération appliquée de manière cohérente » pour trouver le salaire de son employé médian, ils ont reçu 68 254 $ , créant un ratio de rémunération de 1 447 pour 1.