Le package salarial du PDG d’Infosys, Salil Parekh, s’élève à 49,68 crore Rs en 2020-2021

Le rapport annuel de la société pour 2020-2021 a montré que la rémunération de Salil Parekh comprenait Rs 6,07 crore de salaire, Rs 12,62 crore de bonus, incitations ou rémunération variable et Rs 30,99 crore d’avantages indirects en raison des options d’achat d’actions exercées.

Le PDG d’Infosys, Salil Parekh, a vu son salaire annuel passer à 49,68 crore Rs en 2020-2021, plus de la moitié du montant total provenant de l’exercice d’options sur actions.

La rémunération de Parekh était de Rs 34,27 crore en 2019-20.

Rajesh Gopinathan, PDG et directeur général de la plus grande société de services informatiques de l’Inde, Tata Consultancy Services, a attiré un package de rémunération de Rs 20,36 crore en 2020-2021.

Le président d’Infosys, Nandan Nilekani, a volontairement choisi de ne recevoir aucune rémunération pour ses services rendus à l’entreprise en 2020-2021, indique le rapport.

La rémunération de son chef de l’exploitation UB Pravin Rao a augmenté d’environ 63 pour cent à Rs 17,33 crore en FY21 contre Rs 10,6 crore lors de l’exercice précédent.

Le pourcentage d’augmentation de la rémunération au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2020 (à l’exclusion de la valeur perquise de l’incitation en actions exercée au cours de l’année) était de 8% pour Parekh et de 14% pour Rao, selon le rapport.

Dans sa note aux actionnaires dans le rapport annuel, Parekh a exprimé son optimisme quant aux opportunités de croissance.

«En regardant vers l’avenir, je suis plus optimiste que jamais quant à l’énorme opportunité qui nous attend. La technologie, en particulier le numérique et le cloud, reste au centre du changement pour les grandes entreprises du monde entier.

«Nous sommes parmi les entreprises les mieux placées pour collaborer avec ces entreprises et les aider à accélérer leur parcours numérique pour atteindre leurs objectifs», a-t-il écrit.

Il a noté que la société avait obtenu des résultats exceptionnels au cours de l’exercice 2020-2021, même au milieu d’une année frappée par une pandémie.

«Nos clients ont élargi leur travail avec nous, en particulier dans les domaines du numérique et du cloud.

«Les capacités que nous avons développées au cours des trois dernières années, y compris des offres différenciées comme Infosys Cobalt, sont ce que recherchent les grandes entreprises», a-t-il déclaré.

Parekh a ajouté que les capacités de pointe d’Infosys dans les domaines des données et de l’analyse, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de l’Internet des objets lui permettent d’être un «partenaire essentiel» pour ses clients.

«Nos acquisitions de l’année dernière ‘GuideVision, Blue Acorn, Kaleidoscope et Carter Digital’ ont contribué à renforcer encore notre portefeuille numérique.

«Nous devenons rapidement une partie intégrante des parcours de transformation numérique et cloud de nos clients», a-t-il ajouté.

Nilekani a déclaré que l’action proactive d’Infosys au cours des trois dernières années et demie lui avait «permis de manière décisive» de définir le récit de l’industrie mondiale des services numériques et du conseil.

«Infosys continuera à innover et est bien placé pour diriger l’industrie dans les années à venir», a-t-il ajouté.

La 40e assemblée générale annuelle d’Infosys se tiendra le 19 juin par vidéoconférence et autres moyens audiovisuels.

