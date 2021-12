Le pacte avec les carmenistas conduit Almeida à s’éloigner de la projection plus libérale d’Ayuso

28/12/2021 à 07:42 CET

Elena Marin

Le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a un atout dans sa manche pour contrer les critiques qu’il recevra très probablement de Vox pour avoir convenu de leurs budgets avec le carmenistes du groupe mixte : faire ressortir à nouveau son profil autrefois transversal et paciste. Tous les signataires de cette entente municipale sont convaincus que les critiques à son égard s’intensifieront sans relâche et que Vox sera l’un des principaux protagonistes de ce combat politique pour essayer de nuire à l’image du maire et aussi du porte-parole national du PP approfondit les différences avec Isabel Díaz Ayuso.

Par ailleurs, après l’annonce faite en fin de journée par Felipe Llamas, l’un des quatre conseillers de Carmen qui a décidé de démissionner de son poste de conseiller pour ne pas être d’accord avec le contenu et la précipitation pour parvenir au pacte. Llamas avait partagé son malaise avec ses collègues du groupe pendant les quelques jours qu’a duré la négociation, mais selon des sources de la formation, ils ne connaissaient pas son intention de quitter la politique afin de ne pas voter sur l’accord pratiquement jusqu’à ce que la nouvelle soit rendu public. . Cette démission, en tout cas, ne soustrait pas assez de voix à l’équipe gouvernementale, de sorte que, sauf nouvel imprévu, le budget ira de l’avant.

La nécessité a conduit Almeida dans les bras des Carmenistas, que son partenaire jusqu’alors prioritaire appelle constamment « comunixtas ». Se séparer de Vox n’a pas été une décision prise par conviction politique mais plutôt forcée par le claquement de la porte que Javier Ortega Smith a donné au maire et maintenant à la fois à Almeida et à Gênes Ils sont obligés de défendre ce virage en faveur des nouveaux protagonistes de l’accord qui les éloigne tant de la position dont ils jouissent Isabel Diaz Ayuso, qui a réussi à tenir ses budgets sans céder également à toutes les demandes formulées par Vox.

En marge et sans critique

Entre le ayusistes Ils n’ont pas lésiné sur les critiques ou commentaires à l’égard de Gênes lorsqu’il s’agissait de se battre avec le staff du parti pour se positionner dans leur combat pour la présidence du PP à Madrid. Cependant, ils ne semblent pas vouloir faire du sang avec la nouvelle situation de Almeida.

Cela fait des jours que cette fin a été prédite par le conseil municipal, disant qu’ils ne veulent pas entrer pour évaluer le changement de partenaires du maire parce qu’ils ne connaissent pas le détail du contenu de l’accord ou la relation entre le équipes municipales, et quand elles le font, quand elles glissent un bilan, elles essaient de différencier la situation d’Ayuso, qui avec une majorité qui à elle seule ajoute plus que la gauche n’a besoin que de Vox pour s’abstenir, alors qu’Almeida continue d’avoir un gouvernement qui dépend d’abord sur Ciudadanos puis sur quatre autres conseillers qui les votent favorablement. Ils ne font pas de sang, mais ils rendent très claires les différences de poids de l’un et de l’autre.

Le maire lui-même répète depuis des semaines que le position vox répond à une stratégie nationale de ce parti, dans laquelle Ortega Smith agit, plus ou moins, en pion de Santiago Abascal dans un jeu d’échecs avec plusieurs coups ouverts dans différents territoires, mais dont l’objectif est unique : atteindre le échec et mat à Pablo Casado.

Après la présentation de l’accord, il l’a fait à nouveau. Almeida a assuré qu’il a « autonomie« de décider de leurs propres pactes au sein du conseil municipal en dépit d’être un porte-parole national et a rappelé que Vox a préféré suivre le « slogan » national « de sa formation, oubliant le peuple de Madrid, à qui il est dû. Sa campagne de défense passe par exposer Vox: « Ils ne peuvent pas prétendre que Madrid est bloqué s’ils ne veulent pas s’asseoir ou que nous n’épuisons pas toutes les possibilités. »

Aperçu national

Dans Gênes pour le moment resserre les rangs avec leur porte-parole national et ils assurent respecter « ses critères dans la recherche des budgets qui conviennent à Madrid », reprenant le même argument que le maire : « Les citoyens sont au-dessus des partis ». A quoi ils ajoutent plus ou moins que peu importe avec qui ce projet est réalisé, « bienvenue avec ou sans Vox ». Le maire rappelle en tout cas que ceux de Récupérer Madrid ne sont pas devenus maintenant votre nouveau partenaire privilégié (bien qu’il soit prévisible que de nouvelles initiatives municipales soient désormais approuvées avec votre soutien), un message qui non seulement en tant que maire mais en tant que porte-parole national a tout son sens lorsqu’il est en Andalousie et Castille et León ils attendent également de savoir comment l’électorat de l’arc de droite se déplace.

Les deux barons populaires dans ces deux régions, ils évitent, en principe, tout accord qui suppose intégrer Vox dans leurs futurs gouvernementsMais la vérité est que tout dépend de l’arithmétique électorale. Conscients que la majorité absolue est restée depuis des temps immémoriaux, tous deux tiennent à imiter Ayuso et d’obtenir, au moins, une majorité qui s’ajoute à la gauche, pour que Vox puisse rester seul en tant que collaborateur extérieur à qui demander de s’abstenir en cas de besoin s’il ne veut pas être laissé seul avec la gauche.

Le premier jalon de la course électorale qui a déjà inondé le pays sera en Castille et Leon le 13 février prochain. Là, le président de la région et candidat populaire, Alfonso Fernández Mañueco, a jusqu’à présent pu ignorer Vox car il n’avait qu’un seul député dans les tribunaux régionaux et il n’a eu qu’à se rendre à Ressortissants jusqu’à ce que la méfiance ou l’opportunité l’ait fait briser son gouvernement de coalition.

Le président andalou, en revanche, a de l’expérience avec Vox. Juanma Moreno Bonilla négocie avec Vox depuis deux ans, ce qui lui a permis de maintenir un gouvernement de coalition plus ou moins stable avec Citizens, un situation très similaire à celle d’Almeida à la mairie jusqu’à présent. L’actuel président andalou voudrait continuer ainsi, sans avoir à incorporer Vox dans un futur gouvernement, mais ceux d’Abascal en Andalousie n’ont pas clarifié ce qu’ils veulent faire et gardent cette lettre jusqu’à ce qu’ils voient le résultat des élections régionales, qui se tiendra en juin ou octobre 2022, comme avancé par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média.

A Madrid, pendant ce temps, Almeida a lancé plusieurs messages pour essayer bloquer d’éventuelles critiques de Vox ou des électeurs du PP plus à droite. Le document du pacte avec Ciudadanos et les Carmenistas fait référence au « Stèle de la Villa Accords « , que tous les groupements municipaux ont bouclé au pire moment de la pandémie. Ces accords ont permis à Almeida de devenir, pour quelques mois, un maire transversal capable de s’entendre avec tout le monde pour le bien des madrilènes. Mais peu de temps après la signature de cet accord, il a été nommé porte-parole national du PP, il a commencé à défendre la stratégie nationale de sa formation qui impliquait d’être plus dur avec l’opposition et les partis représentés au consistoire ont commencé à ne pas voir les bons cadeaux de cette image de un homme de consensus au maire.