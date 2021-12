Le pacte de Glasgow «n’oblige pas» à réduire progressivement le charbon: le ministre du charbon de l’Union, Pralhad Joshi

L’Inde produit actuellement environ 600 MT de charbon par an, et même si la part du combustible dans la production d’électricité diminue, la production de charbon devra augmenter pour répondre à la demande locale.

Déclarant que le Pacte climatique de Glasgow n’impose pas la réduction progressive de l’énergie au charbon, « et il ne fixe aucun calendrier » pour le même, le ministre du charbon de l’Union, Pralhad Joshi, a déclaré lundi que « malgré la poussée pour les énergies renouvelables, le pays aura besoin de base capacité de charge de la production à base de charbon pour la stabilité et aussi pour la sécurité énergétique ».

Soulignant que l’accord ne fait qu’appeler les parties à accélérer les efforts en vue de la réduction progressive de l’électricité au charbon conformément aux circonstances nationales et reconnaissant la nécessité de soutenir une transition juste », dans une réponse écrite au Parlement, le ministre a déclaré que « le le rythme de la transition vers des sources d’énergie plus propres en Inde doit être considéré à la lumière des circonstances nationales et du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, du transfert de financement climatique et de technologies climatiques à faible coût ».

Des analystes indiens avaient déclaré que l’accord de Glasgow n’avait pas permis de concrétiser l’ambition d’aborder de manière significative la question de l’alerte mondiale, même s’il prétendait avoir «gardé vivant» l’espoir de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Ils ont également affirmé que les délais ou l’urgence de l’élimination progressive du charbon ne peuvent pas être les mêmes pour tous les pays, et en particulier lorsqu’il n’y a aucune mention de l’élimination progressive du pétrole et du gaz naturel dans le pacte.

D’après l’analyse de la Central Electricity Authority (CEA), la capacité de production d’électricité à base de charbon devrait passer du niveau actuel à 54 % de la capacité totale de production d’électricité de l’Inde à 33 % d’ici l’exercice 30. Actuellement, la capacité totale de production d’électricité installée dans le pays est de 391 GW, dont 209 GW pour les unités à charbon. D’ici l’exercice 30, le CEA prévoit que sur la capacité totale installée de 795 GW, 266 GW seront à base de charbon. Le gouvernement avait précédemment estimé que le pays aurait besoin de 892 millions de tonnes (MT) de charbon au cours de l’exercice 30 pour la production d’électricité. L’Inde produit actuellement environ 600 MT de charbon par an, et même si la part du combustible dans la production d’électricité diminue, la production de charbon devra augmenter pour répondre à la demande locale.

