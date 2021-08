Le pacte «extrémiste» de Nicola Sturgeon pour imposer aux contribuables une facture «ridicule» de 1 MILLION £ | Politique | Nouvelles

Un accord entre les deux partis de Holyrood, qui verra deux députés verts écossais entrer au gouvernement et une évolution vers une plate-forme politique commune, a été annoncé vendredi. Le comité exécutif national du SNP a approuvé l’accord samedi, avec un sondage consultatif des membres prévu pour la semaine prochaine, tandis que les membres verts voteront samedi prochain sur l’accord.

Mais les conservateurs écossais, qui ont qualifié les Verts d’« extrémistes », ont affirmé que l’accord coûterait au contribuable écossais 224 497,88 £ chaque année uniquement en salaires et en cotisations de retraite.

Cela signifierait que jusqu’à la fin du prochain mandat de Holyrood en 2026, l’accord coûterait aux Écossais plus d’un million de livres sterling supplémentaires.

L’accord prévoit la nomination de deux ministres verts et de deux conseillers spéciaux.

Le Parti vert nommera deux MSP parmi les huit MSP existants pour être des ministres qui recevront 94 821 £ par an.

Deux conseillers spéciaux seront nommés pour un coût moyen de 81 897,94 £ par an et soutiendront les deux nouveaux ministres verts dans leur travail.

Mais Stephen Kerr MSP, Scottish Tory Chief Whip, a déclaré : « Il est absolument ridicule, surtout pendant une pandémie, que les membres des Verts reçoivent des promotions et des augmentations de salaire de cette coalition du chaos.

« Une fois de plus, le SNP est heureux de laisser le contribuable payer la facture de son obsession pour l’indépendance.

«C’est une affaire de copains qui se remplissent les poches et en retour, les Verts se plieront à tout ce qu’ils disent.

“Cela signifie que le gouvernement écossais va devoir reconnaître qu’il ne peut pas mettre les Verts dans des positions impossibles et cela va donner aux Verts la responsabilité que ce que nous défendons, ce que nous exigeons au sein du gouvernement est réalisable et livrable, que nous ne demandons pas l’impossible mais que nous montrons comment le changement peut être rendu possible.

« Les deux parties vont devoir travailler ensemble.

“S’il y a de la bonne foi, s’il y a un renforcement de la confiance et si les deux parties travaillent dans l’esprit de cet accord ainsi que dans sa lettre, alors cela va être extrêmement fructueux.”

Il a ajouté: “Si l’une ou l’autre des parties, le SNP ou les Verts, décident que nous allons simplement exiger des choses impossibles de l’autre côté, cela s’effondrera et l’accord prendra fin à ce moment-là.

“Je ne pense pas que cela se produira, je pense qu’il y a un bon degré de confiance qui s’est construit dans le processus de négociation et je pense qu’il y a beaucoup d’enthousiasme pour que cela fonctionne.”

Une certaine réflexion a été faite sur qui prendra les fonctions ministérielles des Verts et dans quels portefeuilles ils travailleront, mais M. Harvie a déclaré qu’il pourrait prendre jusqu’au milieu de cette semaine pour qu’une décision finale soit prise entre lui-même, le co-leader Lorna Slater et le premier ministre.

M. Harvie est co-leader du parti depuis 2008 et député de la région de Glasgow depuis 2003.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela lui faisait de se tenir aux côtés du Premier ministre annonçant l’accord à Bute House vendredi, il a déclaré: “Les Verts ont travaillé sur notre programme incroyablement urgent pendant de nombreuses années dans l’opposition et l’idée que nous étions sur le point de faire le premier pas au gouvernement à ce moment critique – environ une semaine après que l’avertissement “code rouge pour l’humanité” a été émis par l’ONU, quelques mois avant la conférence mondiale sur le climat à Glasgow – cela ressemble vraiment à un moment extraordinaire d’opportunité.”

Il a ajouté: “Je m’attendais à ce que cela ressemble un peu aux débats électoraux, à ce genre de moments médiatiques très médiatisés, mais cela ne ressemblait pas du tout à cela.

“Il s’agit vraiment d’essayer de donner un nouveau ton en politique, d’essayer de dire que les partis politiques peuvent travailler ensemble lorsqu’ils ont un terrain d’entente et qu’ils sont toujours en désaccord sur d’autres questions et mener ces désaccords de manière constructive.”

En réponse, un porte-parole du SNP a déclaré : « L’accord de coopération entre le SNP et les Verts écossais propose des politiques passionnantes qui construiront une Écosse plus forte, plus juste et plus verte, reflétant les priorités pour lesquelles le pays a voté en mai.

“À l’opposé, les conservateurs préfèrent gaspiller l’argent des contribuables pour des armes nucléaires et la Chambre des Lords non élue, tout en imposant un Brexit dur à l’Écosse qui nuira à notre économie pour les décennies à venir.”