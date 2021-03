Le Pacte, un groupe de compositeurs nouvellement formé, appelle à une réforme des redevances

The Pact, un groupe d’écriture de chansons nouvellement formé, a appelé les artistes à cesser de réclamer des crédits pour des chansons dont ils ne sont pas l’auteur.

Le groupe d’écriture de chansons a prélevé la demande dans une paire de publications Instagram à plusieurs diapositives, qui, au moment de la rédaction de cet article, étaient les deux seuls messages qui avaient été publiés sur le profil de l’entité. De plus, The Pact compte 3393 abonnés sur la plateforme et n’a pas encore spécifié l’identité de ses membres.

Le premier message que The Pact a dirigé vers la pratique désormais courante consistant à attribuer un crédit à l’écriture de chansons aux artistes non contributeurs (et, dans certains cas, à d’autres qui ne sont pas impliqués dans le processus d’écriture) se compose de huit diapositives, dont la première présente texte demandant: « Comment un ARTISTE gagne-t-il de l’argent? »

Diapositives deux, trois et quatre illustrations de fonctionnalités ainsi que du texte présentant certaines des façons dont les artistes génèrent des revenus aujourd’hui, notamment en direct / en tournée, des spectacles télévisés, VIP / Meet + Greets, merch, partenariats de marque / recommandations / sponsors, frais de fonctionnalité , performances privées, SoundExchange / PPL, points sur le master et édition.

Mais la cinquième diapositive demande comment les auteurs-compositeurs gagnent de l’argent, suivie d’une diapositive six d’un seul mot, qui dit «publication».

«Et pourtant, de plus en plus souvent, on demande aux SONGWRITERS de renoncer à PUBLIER à des ARTISTES qui n’ont en aucune façon contribué à la composition», poursuit la septième diapositive. «Il est temps de faire quelques changements #thepact», se termine la huitième et dernière diapositive.

Le deuxième message, en tête avec un « Combien un auteur-compositeur gagne-t-il avec les flux sur Spotify? » diapositive, comprend un graphique indiquant que les auteurs-compositeurs gagnent 2 000 $ pour 10 millions de flux Spotify, «sur la base d’une part d’édition de 100% dans un accord de co-pub.

«Pendant ce temps, le (s) propriétaire (s) maître (s),» la diapositive suivante indique, «AKA l’ARTISTE / LABEL, avec 0% de publication continuera à faire 13x autant sur la même chanson.

«ET ENCORE de plus en plus souvent», lit-on dans la sixième diapositive, «les SONGWRITERS subissent des pressions pour qu’ils renoncent à leur tout petit morceau de la TARTE.»

Ce dernier message a recueilli environ 11 685 likes jusqu’à présent, et près de 200 personnes ont pesé avec des commentaires.

«En tant que personne qui a été des deux côtés de la médaille, les auteurs-compositeurs sont les plus impuissants dans cette situation. Il est de notre responsabilité en tant qu’artistes de prendre la parole et de se porter garant des auteurs-compositeurs jusqu’à ce que le système change », a écrit l’auteure-compositrice-interprète Annika Wells.

«Honnêtement merci beaucoup d’avoir réalisé ce graphique très simple mais efficace pour expliquer ces disparités», a pesé la chanteuse-compositrice new-yorkaise Norma Jean Martine.

Au début du mois dernier, PRS for Music a modifié les règles associées à ses licences pour les diffusions en direct à petite échelle au Royaume-Uni, après avoir reçu de nombreuses critiques sur les médias sociaux de la part d’artistes qui se sont tournés vers des concerts en direct au milieu de la pandémie. Et en août 2020, Spotify, Amazon, Google et Pandora ont remporté une victoire contre l’augmentation proposée de 44% des redevances des auteurs-compositeurs par le Copyright Royalty Board.