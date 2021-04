Le paiement de la course de sprint signifie que le plafond budgétaire échoue déjà

Avec la nouvelle que les équipes recevront un paiement supplémentaire pour couvrir les coûts des dégâts de course de sprint, c’est un succès pour le plafond budgétaire naissant.

Au cours des dernières saisons, Mercedes, Red Bull et Ferrari s’étaient imposés comme les trois équipes les plus dépensières de Formule 1.

Et malheureusement, cela a été référencé sur la piste alors que le trio s’est séparé pour former sa propre bataille à l’avant avant les malheurs de Ferrari, laissant un milieu de terrain pour ensuite perdre les points restants et rêver d’un podium si les trois grands se heurtaient à des problèmes majeurs. .

L’idée d’amener un plafond budgétaire dans la Formule 1 était donc une étape positive, et à juste titre, elle a été introduite.

Heureusement, cette fois, il n’y avait aucune menace d’arrêter de fumer, et le plafond a même été réduit à 145 millions de dollars pour 2021 en réponse aux impacts financiers de la pandémie mondiale.

Avec des équipes plus équilibrées sur les dépenses, elles devraient devenir plus égales sur la piste. Fantastique pour la Formule 1, mais même avant, il y avait eu des points d’interrogation contre la casquette.

Récemment, le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, discutait du processus douloureux de licenciements massifs, y compris certains membres du personnel qui travaillaient chez Red Bull depuis 25 ans.

«Nous avons dû subir la douleur des licenciements pendant l’hiver. Nous avons dû nous redimensionner, nous reconditionner. Et c’est vraiment difficile de dire au revoir aux membres de l’équipe, dont certains sont là depuis 25 ans dans ses différents formats », a-t-il déclaré aux journalistes à Bahreïn.

«C’est vraiment un exercice très difficile et cela continue d’être un défi de taille, en particulier pour les grandes équipes.»

Dans un monde où tant de gens se débattent financièrement, le plafond budgétaire et son timing sont apparus comme éthiquement faux.

Nous voulons tous une meilleure concurrence sur la piste de course, mais si cela se fait au détriment des moyens de subsistance des gens qui perdent effectivement leur emploi sans faute de leur part, alors ce n’est pas un compromis facile à accepter.

Beaucoup de gens diraient un mal nécessaire au profit de la Formule 1, mais si les équipes cherchent vraiment maintenant ces quelques milliers de coupes finales pour atteindre le cap, alors les dernières nouvelles relatives aux courses de sprint ne font vraiment qu’une moquerie. .

Les patrons de Formule 1 poussent dur pour les courses de sprint depuis un certain temps maintenant, mais une percée majeure a été faite après que la série a accepté un paiement aux équipes de la région de 500000 $ pour couvrir les dépenses supplémentaires, alors qu’elles recevraient ensuite des fonds supplémentaires pour couvrir le coût de tout dommage majeur.

Lorsque le plafond budgétaire a été évoqué sous un jour si positif et réduit pendant tant de mois pour convenir d’un chiffre, cela dévalorise le concept lorsque si rapidement les objectifs sont modifiés afin de tester un gadget.

Si c’est tout ce qu’il faut pour que les dépenses recommencent à augmenter, combien de temps faudra-t-il avant que les plus grandes équipes reviennent en chercher davantage? Gardez à l’esprit que le plafond devrait être réduit à 140 millions de dollars pour 2022 et 135 millions de dollars pour 2023.

Les courses de sprint devraient-elles s’avérer un succès et devenir une partie permanente de la Formule 1, alors les équipes accepteront-elles même cette réduction? Surtout quand il y a plus de coupes à faire après une année où les équipes doivent financer leurs efforts 2021 et aussi la nouvelle voiture 2022.

Certes, le plafond budgétaire n’est pas encore voué à l’échec, le PDG de McLaren, Zak Brown, a déclaré avant même le début de cette saison qu’il y aurait des problèmes qui se poseraient au cours de la première saison.

« La FIA, les équipes et la Formule 1 ont travaillé en permanence pour la définir et la réglementer », a déclaré Brown.

«Je suis sûr qu’il apprendra dès la première année et ce ne sera pas parfait. Je pense qu’ils y parviendront et que cela permettra d’atteindre ce que nous espérions accomplir, à savoir des règles du jeu plus équitables. »

Aller de l’avant en Formule 1 ne peut pas si facilement renforcer le cap pour essayer une idée.

Bien sûr, il y avait une pression de la part des équipes, et elles avaient un point valable sur les coûts supplémentaires des courses de sprint, mais si tôt dans la vie des équipes de plafond budgétaire, on ne peut pas montrer qu’il s’agit d’un concept faible ouvert à plus de compromis.

Jamie Woodhouse

