Le paiement mensuel massif de pension alimentaire de Kelly Clarkson à son ex-mari a une tournure positive

Kelly Clarkson devra payer à son ex-mari Brandon Blackstock près de 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et enfants, mais il ne s’agirait apparemment que d’un arrangement temporaire. Les deux parties travaillent toujours sur un règlement final, auquel cas le soutien de Clarkson à Blackstock pourrait changer. Blackstock, qui a également été le manager de Clarkson, aurait demandé deux fois plus de soutien avant l’arrangement temporaire.

Le 27 juillet, un juge de Los Angeles a ordonné à Clarkson, 39 ans, de payer à Blackstock, 44 ans, 150 000 $ par mois de pension alimentaire pour époux et 45 601 $ par mois de pension alimentaire pour enfants. Il s’agit d’un “soutien strictement temporaire jusqu’à ce qu’un règlement final soit trouvé”, a déclaré une source à PEOPLE le 30 juillet. Le soutien mensuel tel qu’il est actuellement signifie que Clarkson versera à Blacktock environ 2,4 millions de dollars par an. Le chanteur de “Since U Been Gone” a également été condamné à payer 1,25 million de dollars pour les honoraires et frais d’avocat de Blackstock.

Blackstock avait précédemment demandé 436 000 $ de pension alimentaire mensuelle pour époux et enfants après qu’un juge a accordé à Clarkson la garde physique principale de leurs enfants, Riber, 6 ans, et Remington, 4 ans, a déclaré une source à PEOPLE en novembre 2020. “Brandon a été tout aussi déraisonnable dans ses demandes d’enfant et pension alimentaire pour époux, ainsi que les honoraires d’avocat”, a déclaré la source à l’époque. “Kelly a proposé de payer toutes les dépenses des enfants, mais Brandon semble penser qu’il a droit et a besoin de 301 000 $ en pension alimentaire pour époux et 135 000 $ en pension alimentaire pour enfants par mois.”

Clarkson, qui est représenté par l’avocate Laura Wasser, a demandé le divorce de Blackstock en juin 2020 après sept ans de mariage. Début juillet, elle a demandé à un juge d’approuver le divorce et de laisser les arrangements se régler plus tard. Clarkson a fait valoir que l’ancien couple « méritait tous les deux l’opportunité de construire une nouvelle vie » dans sa déclaration au tribunal.

L’animateur du Kelly Clarkson Show a déclaré en février que les deux essayaient de maintenir la situation en douceur pour le bien de leurs enfants tout en coparentalité. “C’est difficile”, a déclaré Clarkson lors d’une discussion avec Khloe Kardashian, qui partage une fille avec son ex-petit ami Tristan Thompson. “Je sais qu’avec moi et Brandon, c’est juste une chose difficile parce que nous sommes dans des endroits différents, et c’est comme, nous sommes tous les deux d’accord sur les choses principales, mais c’est une chose difficile quand vous n’êtes pas ensemble tout le temps, pour moi personnellement.” Clarkson et Blackstock “se concentrent toujours sur” leurs enfants, ajoutant: “Tant que vous vous assurez qu’il s’agit des enfants et de leur intérêt supérieur, alors nous sommes tous les deux à bord.”