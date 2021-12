Apparemment, la Chine est venue à la rescousse de son allié le plus proche en fournissant le J-10C, l’un de ses avions de combat très fiables.

Le Pakistan a acquis un escadron complet de 25 avions de combat multirôles J-10C de son allié tous temps la Chine en réponse à l’achat d’avions Rafale par l’Inde, a déclaré mercredi le ministre de l’Intérieur Sheikh Rashid Ahmed. S’adressant aux médias dans sa ville natale de Rawalpindi mercredi, Rashid a déclaré qu’un escadron complet de 25 avions tout temps comprenant le J-10C assistera à la cérémonie de la Journée du Pakistan le 23 mars de l’année prochaine. Apparemment, la Chine est venue à la rescousse de son plus proche allié en fournissant J-10C, l’un de ses plus avions de chasse fiables.

Le ministre, qui se définit souvent comme un « diplômé d’institutions en ourdou » pour se moquer de ses collègues d’élite anglophones, a incorrectement prononcé le nom de l’avion comme JS-10 au lieu de J-10C. « Des invités VIP arrivent ( pour assister à la cérémonie du 23 mars) pour la première fois au Pakistan, la cérémonie de survol du JS-10 (J-10C) a lieu… La Pakistan Air Force va effectuer le survol du JS-10 (J- 10C) en réponse au Rafale », a déclaré Rashid.

L’avion J-10C faisait partie de l’exercice conjoint Pak-Chine l’année dernière, où des experts pakistanais ont eu l’occasion d’examiner de près les avions de chasse. Les exercices conjoints ont commencé le 7 décembre au Pakistan et ont duré environ 20 jours, avec La Chine a envoyé des avions de guerre, notamment des avions à réaction J-10C, J-11B, des avions d’alerte précoce KJ-500 et des avions de guerre électronique Y-8, tandis que le Pakistan a participé avec les avions de combat JF-17 et Mirage III.

Le Pakistan disposait d’une flotte de F-16 fabriqués aux États-Unis, ce qui est considéré comme un bon choix pour le Rafale, mais il cherchait un nouvel avion tout temps multirôle pour renforcer sa défense après que l’Inde ait acheté des avions Rafale à la France. Il y a près de cinq ans, L’Inde a signé un accord intergouvernemental avec la France pour l’achat de 36 jets Rafale dans le cadre d’un contrat de 59 000 crores de roupies afin de renforcer les capacités de combat de l’armée de l’air indienne.

