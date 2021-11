Le Pakistan assouplit les restrictions COVID-19 pour les vols entrants

Le Pakistan a déclaré dans un communiqué que le trafic aérien entrant fonctionnerait à plein régime à compter du 10 novembre.

Le Pakistan a annoncé mercredi assouplir davantage les restrictions sur les vols entrants en leur permettant de fonctionner à pleine capacité à partir de la semaine prochaine. Le Centre national de commandement et d’opération (NCOC), la plus haute autorité luttant contre le coronavirus, après sa réunion à Islamabad, a révisé l’avis aux voyageurs suite à l’application de la vaccination obligatoire pour les voyages entrants au Pakistan avec effet au 1er octobre.

Il a déclaré dans un communiqué que « le trafic aérien entrant fonctionnera à plein régime à compter du 10 novembre », car une tendance à la baisse a été observée dans tous les indicateurs COVID à travers le monde en raison de la vaccination de masse entreprise par divers pays.

Il a déclaré que neuf pays, dont l’Arménie, la Bulgarie, le Costa Rica, l’Irak, le Mexique, la Mongolie, la Slovénie, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l’Ukraine ont été placés dans la catégorie C en raison d’une forte positivité, d’un taux de mortalité élevé et d’une faible vaccination.

Les voyageurs internationaux en provenance de pays de la catégorie C sont restreints et autorisés uniquement conformément aux décisions du NCOC. La Russie, l’Iran, l’Éthiopie, l’Allemagne, les Philippines et l’Afghanistan ont été placés à haut risque pour une surveillance continue à la suite d’indicateurs de maladie élevés, mais aucune restriction de voyage ne leur a été imposée, selon le NCOC. Tous les autres pays sont dans la catégorie B et il n’y a aucune restriction de voyage entrant.

Cependant, les protocoles de santé et de test pour les voyages aériens entrants à mettre en œuvre à partir du 5 novembre resteront en place. Ils comprennent une vaccination à 100 % pour tous les passagers entrants et tous les passagers âgés de 06 ans et plus doivent être en possession d’un rapport de test PCR négatif (max 72 heures) avant l’embarquement.

En outre, les tests rapides d’antigène (RAT) à 100 pour cent à l’arrivée dans les aéroports pour tous les passagers entrants ont été supprimés, sauf si les passagers voyageaient par vol direct en provenance de la catégorie -C’ et des pays à haut risque. Les vols sélectifs et les passagers symptomatiques en provenance de pays de catégorie B seront également soumis à la RAT.

Les protocoles de test sont également applicables à tous les terminaux frontaliers entrants, à l’exception de l’Afghanistan, mais les piétons afghans entrants peuvent se rendre au Pakistan via les terminaux frontaliers sans certificat de vaccination ni PCR. Cependant, ils subiront des tests rigoureux et des protocoles de quarantaine comme déjà mis en place.

Les restrictions ont été assouplies car le Pakistan a signalé 561 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de cas confirmés à 1 274 578, tandis que 11 patients sont décédés au cours de cette période, le nombre de morts de Covid-19 atteignant 28 477.

