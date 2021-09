Le Pakistan doit être sanctionné pour son soutien aux talibans et à l’IS-K, selon un ex-diplomate | Monde | Nouvelles

La Chine, la Russie, le Pakistan et l’Inde se disputent les “faveurs des talibans”

Ses commentaires font suite à la spectaculaire reconquête de l’Afghanistan par les talibans, qui a mis fin à près de 20 ans d’engagement des États-Unis et de l’OTAN dans ce pays et des tentatives de construire une démocratie à l’occidentale. Chris Alexander a été le premier ambassadeur résident du Canada à Kaboul de 2003 à 2005, arrivant pour prendre ses fonctions peu après la défaite du régime du mollah Omar. L’homme de 53 ans attribue la résurgence des talibans au Pakistan, et en particulier à la principale agence de sécurité du pays, l’Inter-Services Intelligence (ISI).

Il soutient que l’ISI est engagé dans le djihad mondial et a cherché pendant des décennies à fomenter l’instabilité en Afghanistan et dans la région au sens large par la création et le soutien d’une pléthore d’organisations terroristes – dont les talibans ne sont qu’une.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Le Pakistan est le seul pays au monde qui a eu un haut niveau de parrainage soutenu de groupes terroristes pendant des décennies qui n’a pas été tenu responsable de ce parrainage.

“Les talibans ont été créés par le Pakistan, l’État islamique du Khorasan a été créé par le même service de renseignement (ISI) au Pakistan – de la même manière al-Qaïda et Tehrik-i-Taliban Pakistan.”

Il a ajouté : “Tout examen de la liste des groupes terroristes qui ont été sur le radar de tout le monde au cours des 10 ou 20 dernières années ramène à deux pays – l’Iran et le Pakistan.

« Si cette récente catastrophe en Afghanistan a pris tout le monde par surprise ; si 20 ans d’efforts de haute qualité de l’OTAN en Afghanistan ont été vains ; si les États-Unis n’ont pas réussi à empêcher le 11 septembre, n’ont pas réussi à empêcher des attaques sur trois continents et sont toujours confrontés à menaces de l’État islamique et d’autres groupes terroristes – c’est principalement à cause de l’incapacité d’agir à l’égard du principal moteur derrière chacun d’eux. »

Récemment, Moeed Yusuf, conseiller à la sécurité nationale du Pakistan, a déclaré au groupe de réflexion conservateur Policy Exchange, que l’Occident devrait s’engager avec les talibans pour aider à empêcher une autre vague de militantisme islamique qui envahit la région et se propage à l’Occident.

M. Alexander a rejeté l’idée que les talibans pourraient apporter la stabilité en Afghanistan ou agir comme un pare-feu contre le militantisme islamique.

Au contraire, il a affirmé que le groupe militant a été spécifiquement conçu pour empêcher l’Afghanistan de développer des institutions fortes, qui lui permettraient de s’épanouir en tant qu’État-nation indépendant.

“Le régime taliban n’est pas là pour gouverner. Ils ne se sont jamais préparés à diriger un pays”, a-t-il déclaré.

“Ils sont une machine militaire conçue pour livrer violence et intimidation et je dirais également qu’ils sont en grande partie une boule de démolition car leurs créateurs ne veulent pas que des institutions afghanes fortes émergent et donc s’ils ne parviennent pas à gouverner l’Afghanistan efficacement, comme ils volonté, c’est tant mieux aux yeux de leurs maîtres de l’autre côté de la frontière.”

“Je pense que nous devons vraiment ne pas adhérer à cette idée que vous pouvez vous associer à des terroristes pour vaincre les terroristes”, a-t-il ajouté.

Le moyen d’apporter la stabilité à la région à long terme est de freiner l’influence malveillante d’Islamabad, en introduisant un régime sévère de sanctions contre les hauts dirigeants civils et militaires du Pakistan.

« La seule solution à plus long terme qui commence à ramener la paix dans la région est de maintenir le Pakistan aux mêmes normes que n’importe quel pays pour l’ingérence transfrontalière, les violations de la souveraineté à l’échelle que nous observons depuis des décennies et même l’invasion.

“Cette norme devrait être fixée à ce stade par un ensemble de sanctions de très grande envergure sur le modèle de celles mises en œuvre contre le régime de Poutine pour avoir envahi l’Ukraine.”

M. Alexander rejette l’argument selon lequel l’Occident doit faire preuve de prudence avec le Pakistan et soutenir son gouvernement pour empêcher le pays et son stock nucléaire de tomber entre les mains de militants islamiques.

“Je pense que cet argument est sans fondement parce que les généraux, qui contrôlent de toute façon les armes nucléaires, sont ceux qui soutiennent ces extrémistes”, a-t-il déclaré.

Il pense que la réticence des États-Unis et du Royaume-Uni à appeler le Pakistan pour son soutien au terrorisme islamique peut en partie s’expliquer par la nostalgie historique et politique.

Le Royaume-Uni a traditionnellement été enclin à voir le Pakistan comme un allié depuis la partition, ce qui, selon lui, “récupère en quelque sorte l’influence britannique en Asie du Sud face aux sentiments très anti-britanniques de Ghandi”.

De même, l’Amérique a eu tendance à regarder d’un bon œil Islamabad en raison de son soutien à la campagne américaine contre l’Union soviétique en Afghanistan dans les années 1980, ainsi que pour le rôle qu’elle a joué en aidant à ouvrir la porte au rapprochement avec la Chine sous Richard Nixon.

“Le Pakistan a donc toujours occupé une place très importante dans les calculs stratégiques britanniques et américains et cela les a aveuglés – je pense qu’ils ont aveuglé beaucoup de gens – de leur véritable rôle au cours des 30 dernières années dans cette menace croissante de djihad mondial”, a-t-il expliqué.

“Je n’aime même pas l’appeler djihad mondial parce que cela n’a rien à voir avec la religion – c’est juste une guerre irrégulière, mais une guerre irrégulière qui peut frapper des civils, New York le 11 septembre et peut rendre le monde imprévisible et même dangereux pour un degré qui n’est pas nécessaire et ne devrait pas être toléré.”

L’analyse de M. Alexander sur le rôle du Pakistan dans le soutien aux talibans est reprise par d’éminents chercheurs et universitaires, en particulier Oved Lobel – un analyste politique au Australia/Israël & Jewish Affairs Council.

Dans un récent rapport publié par The European Eye on Radicalization, intitulé « Le cimetière des empires : les causes et les conséquences du retrait américain de l’Afghanistan, M.

« Les talibans sont simplement le Pakistan avec un visage afghan, une façade parmi tant d’autres qui partage son personnel, ses ressources et son leadership avec le reste du réseau ISI dans la région », affirme-t-il.

« Le Pakistan n’est pas allié aux talibans. Il ne soutient pas les talibans. Il n’a aucune influence sur les talibans. Ce sont les talibans.