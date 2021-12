Le Pakistan et la Chine s’engagent à exploiter pleinement le potentiel du port stratégique de Gwadar

La décision d’exploiter tout le potentiel du port de Gwadar a été prise lors d’une réunion entre des responsables pakistanais et chinois jeudi par liaison vidéo, a rapporté le journal Dawn.

Les alliés de tous les temps, le Pakistan et la Chine, ont convenu d’utiliser tout le potentiel du port stratégique de Gwadar dans la province du Baloutchistan, un projet majeur dans le cadre du CPEC qui offre au géant communiste une ouverture sur la mer d’Oman, selon un article de presse publié vendredi.

Le CPEC est le projet phare de l’ambitieuse initiative chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI) de 60 milliards de dollars et il relie la province chinoise du Xinjiang au port pakistanais de Gwadar dans la province du Baloutchistan.

La décision d’exploiter tout le potentiel du port de Gwadar a été prise lors d’une réunion entre des responsables pakistanais et chinois jeudi par liaison vidéo, a rapporté le journal Dawn.

La sixième session du Groupe de travail conjoint sur Gwadar a examiné la mise en œuvre des projets de corridor économique sino-pakistanais (CPEC) à Gwadar et a également délibéré sur la future ligne de conduite en ce qui concerne le développement de la ville, du port et de la zone franche de Gwadar, a-t-il déclaré. .

Les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés sur divers projets, y compris la pleine opérationnalisation du port de Gwadar et son inclusion dans la route afghane du commerce de transit et ont promis de redoubler d’efforts pour exploiter pleinement le potentiel du port de Gwadar.

La réunion a également noté l’achèvement de la phase 1 du projet de la zone franche de Gwadar et le début des travaux sur la phase II plus vaste, couvrant une superficie de 2 221 acres, selon le rapport.

Le CPEC est un ensemble d’infrastructures et d’autres projets en construction dans tout le Pakistan depuis 2013. Initialement évalués à 46 milliards USD, les projets valaient 62 milliards USD en 2017.

L’Inde a protesté auprès de la Chine contre le CPEC alors qu’il est déposé dans le Cachemire occupé par le Pakistan (PoK).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.