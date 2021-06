Le Pakistanais Imran Khan montre dans une interview à Axios comment la Chine achète le silence sur les Ouïghours

Alors que le monde s’élève de plus en plus contre le génocide des musulmans ouïghours par la Chine au Xinjiang, les voix les plus calmes continuent d’appartenir aux dirigeants des pays à majorité musulmane.

Ne cherchez pas plus loin que l’interview du Premier ministre pakistanais Imran Khan cette semaine avec Jonathan Swan d’Axios. Swan a demandé pourquoi le Premier ministre, qui dénonce souvent l’islamophobie en Occident, a été sensiblement silencieux sur les atrocités des droits humains qui se produisent juste de l’autre côté de la frontière de son pays.

Khan a répété que la Chine avait nié qu’elle avait placé environ 2 millions d’Ouïghours dans des camps d’internement et qu’elle avait ensuite éludé le problème maintes et maintes fois. “Ce n’est pas le cas, selon eux”, a déclaré Khan, ajoutant que tout désaccord entre le Pakistan et la Chine était résolu en privé.

C’est une déclaration choquante. Au lieu de proposer un pro forma « Oui, bien sûr que cela nous concerne » avant de passer à autre chose, Khan a plutôt choisi de minimiser complètement le problème.

Pourquoi Khan aurait-il fait une telle chose lors d’une interview très médiatisée, avec son image de défenseur des musulmans en jeu ? Le Premier ministre a donné le jeu plus tard dans l’interview : “La Chine a été l’un des plus grands amis pour nous dans nos moments les plus difficiles, quand nous étions vraiment en difficulté”, a déclaré Khan à Swan. « Lorsque notre économie était en difficulté, la Chine est venue à notre secours. »

La Chine a accordé au Pakistan des milliards de prêts pour soutenir son économie, permettant au pays d’améliorer les systèmes de transit et un réseau électrique défaillant, entre autres. La Chine n’a pas fait cela par bonté de cœur ; il l’a fait en partie pour rendre le Pakistan dépendant de la Chine, le forçant ainsi à établir des relations bilatérales plus étroites.

C’est un jeu que la Chine a répété à maintes reprises dans le cadre de son « Initiative Ceinture et Route ». La Chine vise à construire un vaste réseau commercial terrestre et maritime reliant une grande partie de l’Asie à l’Europe, à l’Afrique et au-delà. Pour ce faire, il conclut des accords d’investissement et de prêt avec les pays de cette « route » – comme le Pakistan – afin qu’ils fassent partie du réseau. Le commerce, en effet, est que la Chine augmente son pouvoir et son influence tandis que d’autres pays obtiennent l’aide économique dont ils ont besoin.

Cette relation a aidé le Pakistan à éviter une catastrophe économique. Mais pour le moment, il n’a pas les fonds pour rembourser la Chine. Cela pourrait causer des problèmes au Pakistan, car la Chine a l’habitude de prendre les actifs d’une nation lorsqu’elle ne paie pas ses dettes, comme lorsqu’elle a repris un port sri-lankais en 2018.

Pour éviter un sort similaire et peut-être garder l’argent à flot, Khan ne voulait probablement pas dénigrer la Chine en public. « La Chine est la seule bouée de sauvetage du Pakistan sans dette », a déclaré Sameer Lalwani, directeur du programme Asie du Sud au Stimson Center à Washington, DC.

Regardez ailleurs dans le monde et l’histoire est essentiellement la même. Même les dirigeants de l’Iran, de l’Arabie saoudite et de la Turquie – qui se présentent souvent comme les défenseurs de l’islam et de la oumma, la communauté musulmane mondiale – choisissent de donner la priorité à leurs relations économiques avec la Chine plutôt qu’à défendre les Ouïghours.

À court terme, ils peuvent obtenir plus de fonds de la relation avec la Chine, mais à long terme, le prix qu’ils paient est dans leur réputation.

La Chine achète le silence des dirigeants musulmans sur les Ouïghours

Jonathan Hoffman de l’Université George Mason, qui étudie la politique du Moyen-Orient et la concurrence géopolitique, m’a dit que les déclarations de Khan sont conformes à la tendance des dirigeants musulmans à se détourner des violations flagrantes des droits de l’homme en Chine.

Ils “représentent un schéma plus large dans la région où le sort des Ouïghours est mis de côté, la Chine étant rapidement devenue le plus grand consommateur de pétrole, partenaire commercial et investisseur”, m’a-t-il dit.

Cela aide à expliquer certaines des actions des nations à majorité musulmane et de leurs dirigeants au cours des dernières années, dont Hoffman a écrit en mai pour le Washington Post :

En 2019, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Égypte faisaient partie des 37 pays qui ont signé une lettre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU louant la “contribution de la Chine à la cause internationale des droits de l’homme” – avec des allégations selon lesquelles la Chine a rétabli “la sûreté et la sécurité” après “terrorisme, séparatisme et extrémisme” au Xinjiang… Lorsque le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane s’est rendu en Chine en 2019, il a déclaré que « la Chine a le droit de prendre des mesures antiterroristes et anti-extrémismes pour protéger la sécurité nationale ». Et une déclaration de mars 2019 de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) basée en Arabie saoudite a félicité la Chine pour « avoir pris soin de ses citoyens musulmans ».

L’exemple le plus flagrant de la façon dont la Chine a acheté la loyauté, la conformité et le silence, cependant, est peut-être le président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Des hommes ouïghours se dirigent vers une mosquée pour assister aux prières de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, dans la région chinoise du Xinjiang en 2019.Greg Baker/./.

En 2009, alors que les autorités chinoises réprimaient les Ouïghours au milieu des violences ethniques au Xinjiang, et bien avant qu’il y ait des rapports crédibles d’emprisonnement arbitraire, de torture et de travail forcé, le dirigeant turc a parlé de ce qui se passait.

« Les incidents en Chine sont, tout simplement, un génocide. Il ne sert à rien d’interpréter cela autrement », a déclaré Erdoğan.

Mais maintenant, son air a changé. En janvier, la police turque a dispersé une manifestation dirigée par des Ouïghours locaux devant le consulat de Chine à Istanbul, et le gouvernement est accusé d’avoir extradé des Ouïghours vers la Chine en échange de vaccins contre le Covid-19.

Pourquoi un tel changement ? Vous l’avez deviné : l’argent.

L’économie turque était en récession bien avant la pandémie de coronavirus, mais la Chine est venue à la rescousse. Erdoğan et son équipe ont demandé des milliards à la Chine ces dernières années, et la Chine est devenue le plus grand importateur de produits turcs en 2020. Dire quoi que ce soit de négatif sur le gouvernement chinois – en particulier sur la question ouïghoure – pourrait rompre la bouée de sauvetage financière fournie par la Chine.

Cela dit, la pression du public pro-ouïghour en Turquie a forcé un léger changement dans la rhétorique du régime d’Erdoğan ces derniers mois. En mars, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que son administration avait évoqué le sort des Ouïghours lors de discussions privées avec des responsables chinois.

Pourtant, cela est loin de ce que le monde devrait attendre des dirigeants musulmans.