Le Palace se termine par la condition invaincue de Tottenham (3-0)

11/09/2021 à 15h43 CEST

.

Tottenham Hotspur a renoncé à son statut d’invaincu en Premier League avec un match horrible contre Crystal Palace (3-0) dans lequel ils se sont retrouvés avec dix joueurs.

CRI

TOT

Palais de cristal

Vicente Guaita, Joel Ward, Tyrick Mitchell, Marc Guéhi, Joachim Andersen, Cheikou Kouyaté (Milivojevic, 67′), Jame McArthur, Conor Gallagher, Jordan Ayew (Olise, 87′), Wilfried Zaha et Christian Benteke (Édouard, 84′) .

Tottenham

Hugo Lloris, Sergio Reguilón, Emerson Royal, Eric Dier (Rodon, 12′), Japhet Tanganga, Pierre-Emile Hojbjerg, Harry Winks (Davies, 60′), Dele Alli, Lucas Moura, Oliver Skipp et Harry Kane.

Buts

1-0, Wilfried Saha sur penalty (76′), 2-0, Odsonne Édouard (84′) et 3-0, Odsonne Édouard (93′).

Arbitre

Jon Moss. TA : Wilfried (52′), Tanganga (53′, 58′), Lucas Moura (81′) et Gallagher (89′)

Incidents

Match correspondant à la quatrième journée de Premier League disputée à Selhurst Park.

L’expulsion de Japhet Tanganga A la 58e minute, pour un double jaune en seulement cinq minutes, il a précipité la défaite d’un Tottenham qui n’a jamais été à l’aise à Selhurst Park et qui n’a guère perturbé le but de ses rivaux.

Avec plusieurs pertes importantes, telles que Heung–Min Fils et Stewen bergwijn, tous deux blessés, et avec romero chrétien et Giovani Le Celso en Croatie, pour éviter la quarantaine britannique, les ‘Spurs’ ont tout confié à un Harry Kane qu’il était très seul.

La nette domination du Palais, qui a fait beaucoup de dégâts avec la vitesse de Wilfred Zaha, s’est intensifiée avec l’expulsion de Lanière et le premier avertissement est venu avec un centre empoisonné qui a dû être retiré sous des bâtons Sergio Reguilon, des meilleurs de son équipe ce samedi.

La production offensive de Tottenham était déjà inexistante et ce n’était qu’une question de temps avant que le Palais, avec un homme de plus, ne batte Hugo Lloris. Ben Davies, qui est entré pour renforcer la défense, a commis un coup très clair dans la surface à 15 minutes de la fin, l’arbitre a sifflé le penalty et Zaha il a trompé le but français pour porter le score à 1-0.

La joie serait totale pour le Palais quand Odsonne Edouard, la grande signature du marché d’été, meilleur buteur écossais ces deux dernières saisons, a sauté sur le terrain et quelques secondes plus tard, après une passe décisive de Zaha, a fait 2-0 et déjà dans le temps additionnel, 3-0 pour condamner Tottenham.

Palace remporte sa première victoire de la saison et compte cinq points après quatre tours, tandis que Tottenham, qui avait remporté ses trois matchs sans encaisser de but à ce jour, pourrait perdre la tête ce jour-là.