Le palais de Buckingham « paralysé » par l’affaire du prince Andrew, aurait affirmé des initiés royaux

Plus tôt, le Sun a rapporté, citant l’équipe juridique de Virginia Roberts Guiffre, que le prince Andrew pourrait être lié à son accusateur d’abus sexuels par « quatre à six témoins » disposés à témoigner devant le tribunal.

Le palais de Buckingham a été « paralysé par l’indécision » sur la manière de gérer les choses liées aux allégations d’abus sexuels contre le prince Andrew, a rapporté le Mail Online, citant des « initiés royaux supérieurs ».

Le duc s’est comporté en « impunité » en tant que membre de la famille royale, car tout le monde au palais était « trop ​​​​effrayé » pour lui tenir tête, ont déclaré les initiés, selon le journal.

«Le duc a clairement indiqué que la seule personne à qui il répondait était la reine… Il ne demanderait conseil à personne. [He] a agi en toute impunité et le personnel avait tout simplement trop peur de lui tenir tête en tant que membre de la famille royale. Sa Majesté l’a presque toujours soutenu et il a pleinement exploité cela », aurait déclaré un ancien membre du personnel de Buckingham Palace.

Plus tôt, le Sun avait rapporté qu’il y avait « quatre à six témoins » disposés à témoigner devant le tribunal et à prouver que le duc avait rencontré Virginia Roberts Guiffre, qui l’accusait de viol. Selon Guiffre, le prince Andrew l’a agressée sexuellement à trois reprises en 2001, alors qu’elle avait 17 ans et qu’elle était sous le contrôle du défunt pédophile Jeffrey Epstein. Elle affirme également qu’ils avaient dansé ensemble dans un club londonien et que le duc « transpirait abondamment ».



Les avocats de Virginia Giuffre demandent au prince Andrew de prouver son » incapacité à transpirer »

Le prince Andrew a nié à plusieurs reprises toutes les allégations, affirmant qu’il n’avait jamais rencontré Guiffre. En dehors de cela, il a révélé lors d’une interview avec la BBC en 2019 qu’il souffrait d’un problème de santé qui le rendait incapable de transpirer. Son équipe juridique, cependant, n’a pas réussi à prouver cette affirmation.

