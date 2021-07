Le palais se tourne vers les nouveaux garçons de Prem, car l’impasse du contrat pourrait aider à la capture

in

Crystal Palace garderait un œil sur les développements entourant le milieu de terrain Will Hughes à Watford en vue d’un swoop estival.

Le joueur de 26 ans a rejoint les Hornets à l’été 2018. L’équipe du Hertfordshire a payé au comté de Derby 8 millions de livres sterling pour ses services lorsque Marco Silva était à la barre. De nombreux managers sont venus et sont partis, mais Hughes demeure à Vicarage Road.

Il a terminé quatre des cinq années pour lesquelles il s’est engagé et Watford lui a proposé de nouveaux mandats. Le club promu souhaite que l’as formé des moins de 21 ans anglais accepte un autre contrat de cinq ans.

Mais il refuse de jouer au ballon, . suggérant qu’il n’est pas satisfait des conditions proposées. Watford a répondu en le rétrogradant du côté des moins de 23 ans.

À moins qu’il ne décide de signer un nouvel accord, ses jours au club peuvent être comptés. Ils ne voudront pas risquer de le perdre pour rien l’été prochain à l’expiration de son contrat.

Et, selon football.london, Palace pourrait être prêt à profiter de la situation. Le nouveau manager Patrick Vieira a déjà fait venir plusieurs nouveaux visages.

Le gardien Remi Matthews, les défenseurs Marc Guehi et Joachim Andersen et le milieu de terrain Michael Olise sont tous arrivés. Et, travaillant aux côtés du directeur sportif Dougie Freedman, le Français souhaite de nouveaux ajouts.

Un certain nombre de joueurs ont également quitté Selhurst Park. Et, avec des finances serrées dans le monde du football, toutes les bonnes affaires seront reçues avec reconnaissance.

Hughes correspond à la facture du palais

Palace a terminé 14e sous Roy Hodgson en 2020-2021. On a le sentiment que cela aurait pu être encore mieux sans une mauvaise fin de campagne.

Les Londoniens du sud ont perdu six de leurs huit derniers matches. Cependant, cinq de ces défaites sont survenues contre Chelsea, Leicester City, Manchester City, Arsenal et Liverpool.

Vieira voudra s’assurer qu’il n’y a pas de répétition et qu’ils marquent des points contre les plus grandes équipes. Hugues serait un ajout utile aux rangs.

L’as né à Weybridge ne marque pas beaucoup de buts mais est une influence créative au milieu de terrain. Il pourrait bien s’accorder avec Wilfried Zaha – si l’Ivoirien est toujours au club.

Il est de tradition à cette époque de l’année que l’ailier soit lié à un départ à gros budget. Cependant, un expert pense que l’arrivée de Vieira a incité l’Africain à changer d’avis.

On pense qu’il voudra peut-être rester et faire ses preuves auprès d’un homme qui a tout fait sur le terrain. Le patron a de grands projets pour la tenue de la capitale et Zaha veut être là pour relever le défi.

