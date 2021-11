Le Palau prend la parole

08/11/2021 à 20h28 CET

Le Barça n’a disputé qu’un seul match aux Palau lors des six derniers, usure qui a été remarquée sur l’équipe qui manque de fraîcheur sur le terrain, surtout en ce qui concerne l’Euroligue.

Mais maintenant, l’équipe de Sarunas Jasikevicius se voit offrir l’opportunité de faire face à trois duels consécutifs aux Palau, qui ont fêté leurs 50 ans, où le soutien des fans doit être décisif maintenant que les mesures COVID permettent de remplir à nouveau les tribunes.

Jouer à la maison est toujours la meilleure nouvelle et Le Barça doit renouer avec la victoire en Euroligue, où il a subi deux défaites consécutives contre le Mccabi et l’Olimpia Milan, matchs au cours desquels l’entraîneur lituanien s’est plaint d’un manque d’attitude, notamment dans les premières minutes de jeu.

Le prochain défi est Baskonia, qui arrive aux Palaos en quelques heures après avoir perdu cinq de ses six derniers matchs. L’équipe de Dusko Ivanovic n’a pu surpasser qu’Unicaja, son dernier rival en Liga Endesa, par un serré 92-89.

Le Barça et le Baskonia se rencontrent jeudi prochain (21h00) dans un match correspondant à la neuvième journée. Tous deux arrivent avec des doutes au rendez-vous, mais c’est l’équipe basque qui a beaucoup de problèmes en Europe. C’est vrai que le Barça a connu deux défaites, mais c’est aussi vrai qu’il occupe une troisième position privilégiée grâce à ses six victoires. Contre Baskonia aux Palau, ils doivent retrouver le chemin du triomphe en Europe pour rester dans les premières positions.

Basket de Valence en Ligue

Le prochain tour aux Palau sera le dimanche 14 novembre contre Valencia Basket dans un match du dixième tour de la Ligue Endesa (18h30). L’équipe de Peñarroya n’est pas beaucoup non plus, malgré le fait que lors de leur dernier engagement, ils ont battu Joventut dans la compétition nationale.

Le Barça ne peut pas échouer aux Palau face à l’équipe « taronja » car il doit continuer sur sa lancée impressionnante dans la compétition nationale avec neuf victoires après neuf matchs. Avant ceux de Peñarroya, il cherchera un dix sur dix qui entrerait dans l’histoire de la section, comme il obtiendrait le meilleur départ de l’histoire égalé contre Obradoiro.

Le CSKA pour fermer le ‘trident’

Et les Palaos seront à nouveau le protagoniste trois jours plus tard lorsqu’ils accueilleront le CSKA Moscou (17 novembre, 21h00). C’est le match le plus compliqué, sur le papier, des trois qui vous attendent aux Palaos. L’équipe russe cherchera à regagner le terrain perdu contre le Barça après les trois défaites consécutives en Euroligue contre l’ASVEL Villeurbanne (70-68), Monaco (97-80) et Fenerbahçe (82-91), ce que le Barça veut tout empêcher. Costa car il aspire à ajouter deux nouveaux triomphes européens devant son public.

Trois rendez-vous donc incontournables pour les culés cela doit devenir décisif pour porter votre équipe aux Palaos.