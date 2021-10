Le Palau reçoit le Dinamo de ‘Pasqui’

13/10/2021 à 18:26 CEST

Le calendrier de la Ligue des champions de handball était capricieux et a Barça et Dinamo Bucarest par Xavi Pascual ils seront encadrés dans le même groupe. Ce jeudi (20h45, Esport 3) ils seront mesurés au Palau dans ce qui sera le premier duel du coach catalan sur le court du Barça après sa marche controversée après douze ans sur le banc du Barça.

Mais ce n’est pas la première fois que son remplaçant, Carlos Ortega et ‘Pasqui’ face à face. Auparavant, ils se sont affrontés lors des Final Four 2013-14 et 2014-15 à Cologne lorsque l’entraîneur actuel du Barça était sur le banc du Hongrois Veszprem et à chaque fois, la victoire est revenue au Barça.

Le Barça fait face à ce duel difficile à peine 48 heures après avoir ajouté la cinquième victoire en championnat à Granollers et cinq jours après avoir abandonné le trône du Super Globe aux mains de Magdebourg, l’un des aspects qui inquiète le plus Ortega, l’usure que cela entraîne a tant de matchs en si peu d’heures.

« Avec tant de matchs consécutifs, il n’y a plus de temps pour rien. Nous avons dû digérer la défaite au Superglobe tout de suite car deux jours plus tard, nous avions un autre match. Maintenant, c’est pareil », a déclaré l’entraîneur qui dit qu’ils joueront contre Dynamo « un match très difficile contre un rival avec une grande équipe et qui sera très émouvant des deux côtés pour différentes circonstances que tout le monde connaît. Nous voulons faire avancer les choses pour continuer à diriger les équipes de la Ligue des champions. »

Match avec de nombreuses émotions en jeu

Ce sera émouvant pour Pascual, mais aussi pour le Français Cédric Sorhaindo, l’équipe de jeunes Àlex Pascual et le récemment signé Edu Gurbindo. L’autre grande référence du Dinamo est le Brésilien Raul Nantes, une vieille connaissance d’Asobal. Ils sont arrivés à Barcelone ce mercredi très motivés et leaders de la Ligue roumaine, malgré deux défaites et une seule victoire en Ligue des champions.

Aussi pour tous les Catalans qui ont joué pendant de nombreuses années sous Xavi Pascual : « Beaucoup de mes joueurs ont passé beaucoup de temps avec ‘Pasqui’ et il est évident que ce sera un match spécial pour eux tout comme ce sera pour Pasqui, Sorhaindo et Álex Pascual et même Gurbindo si vous me dépêchez. Le sport a ces choses mais il est clair que lorsque nous serons sur le terrain, chacun se battra pour ses intérêts « , a déclaré Ortega.

Interdit de perdre à la maison

L’entraîneur du Barça devra continuer à « inventer » pour trouver un compagnon à Domen Makuc au centre en raison de la perte de Luka Cindric, mais ce n’est pas une excuse pour le duel de ce jeudi : « Les matchs à domicile sont marqués en rouge et doivent être effectués. Nous avons beaucoup de respect pour le Dinamo et nous savons que nous devons continuer à nous améliorer et à imposer notre rythme rapide ainsi qu’à bien ajuster les choses en défense. Ça va être un match très difficile. »

Le Barça aura le plus de l’augmentation de capacité au Palau : « Le truc COVID a empêché beaucoup de gens d’aller aux matchs mais Cela a aussi amené beaucoup à prendre l’habitude de regarder des matchs à domicile et peut-être que cela coûte un peu plus cher de faire revenir le public dans les stades. C’est un match qu’on aime regarder, on a de plus en plus besoin de public dans le pavillon et j’en appelle à faire plaisir au plus grand nombre de supporters venus aux Palau pour nous encourager. »