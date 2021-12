Le Palencia Cristo Atlético, de l’équipe de quartier pour lutter contre une Première

13/12/2021 à 15:04 CET

.

le Palencia Christ Athlétique, un equipo de barrio fundado a los pies del Cristo del Otero que consiguió el ascenso a Segunda RFEF la temporada pasada, se enfrenta mañana al RCD Espanyol en el estadio municipal de la Balastera con el ánimo de recuperar la fiesta del fútbol y la ilusión de les fans.

Ce sera demain mardi à 21h00 sur la pelouse de La Balastera, avec une température de 4 ou 5 degrés, et ce sera aussi la première fois que Cristo Atlético, la première équipe de la province de Palencia, affronte une Primera, Le RCD Espanyol, un rival de loin supérieur économiquement et sportivement.

Une supériorité que Cristo Atlético compensera par l’illusion grandissante qui s’est peu à peu répandue chez les supporters qui s’attendent à remplir les tribunes de la Balastera (8 100 spectateurs), avec plus de 6 000 billets déjà vendus et la prévision d’en toucher 7 000, selon a confirmé à . la directive du Club.

Cristo Atlético, qui a battu le Real Unión (2-0) au premier tour, va sauter sur la pelouse de Balastera pour affronter « dans un grand match contre une équipe historique de 1ère Division, le RCD Espanyol de Barcelona, ​​vainqueur de ce 4 fois. tournoi « pour vivre » le match le plus important sans aucun doute de notre histoire et un grand événement pour Palencia « , disent-ils du conseil d’administration.

Ils le feront avec le bas de Silva, l’arrière droit sanctionné dans la passe historique contre le Real Unión, mais avec l’intention de récupérer les supporters (très touchés depuis la disparition du CF Palencia) et de profiter du soutien que ce match peut leur apporter.

Et c’est que, depuis sa fondation en 1985, au pied du Cristo del Otero et dans le quartier du Cristo, où les premiers joueurs ont fait rouler le ballon sur un terrain en terre battue, jusqu’à ce mardi, Cristo Atlético, une humble équipe qu’il a professionnalisée cette année et doté d’un budget de 420 000 euros, il n’a signé qu’une trajectoire ascendante qui a redonné espoir aux fans.

L’Espanyol affronte le match avec le plus grand respect après la frayeur du premier tour. Le club a retenu une leçon : lors de la première, l’échanson s’est mesuré face à Solares, de Regional Preferente et, malgré la signature d’une victoire (2-3), il n’a pas débarrassé du suspense. En fait, l’hôte a pris la seconde avec huit minutes avant le coup de sifflet final.

En attendant de confirmer la liste des effectifs, l’entraîneur, Vicente Moreno, des rotations sont prévues pour jauger l’usure physique de l’équipe, qui affrontait samedi Levante (4-3). Le technicien donnera des minutes aux moins habituelles avec l’objectif clair d’aller à la ronde.

L’Espanyol arrive au duel à un bon moment. La dernière victoire laisse l’équipe à deux points de la zone européenne au classement Primera. Quoi qu’il en soit, la Coupe est une compétition qui passionne le club et il n’y a aucune excuse pour affronter le tournoi KO.

Quant aux noms propres, Palencia devrait marquer le nom de Loren Moron, auteur de trois buts lors du premier franchissement de la Copa del Rey et qui s’impose comme titulaire demain.

– Alignements probables :

Palencia Cristo Atlético : Guillermo ; Erik, Gallego, Abel, Morante ; Javi Bueno, lvaro, Diego González, Alfredo Sualdea ; Adrián Pérez et Edu Gallardo.

Espanyol : Joan García ; Miguelón, Sergi Gómez, Calero, Dídac ; Nu, Fran Mérida; Wu Lei, Melendo, Melamed et Loren Morón. .

Arbitre : Alejandro Muñiz Ruiz

Stade : La Balastera.

Heure : 21h00