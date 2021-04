Le palmier de Judée, éteint depuis des siècles, reprend vie grâce à des graines d’il y a 2 000 ans | Vie

Jurassic Park, en version végétale, est déjà devenu une réalité: un palmier éteint il y a des siècles est «ressuscité» grâce à la capacité de survie de ses graines.

Ces dernières années, le cinéma, la littérature et même la science se sont tournés vers la possibilité de ressusciter les espèces éteintes, comme les mammouths ou les dinosaures, en intégrant leur ADN dans des embryons d’espèces similaires.

La résurrection de le palmier dattier de Judée Cela n’a rien à voir avec cette technique, mais le résultat est le même: une espèce disparue prend vie grâce à la science… et l’incroyable capacité de survie de ses graines.

Le palmier dattier de Judée était très populaire en Asie il y a 2000 ans. Il est cité dans la Bible et le Coran, et il y a des écrits où son utilisation comme nourriture, médecine, construction et fabrication de meubles, de vêtements et de chaussures est expliquée.

C’était un arbre essentiel dans l’économie de la Judée lorsque les Romains ont conquis la région, ils se sont donc consacrés à la détruire, pour accélérer la reddition de leurs ennemis. Les guerres continues au cours des siècles successifs et l’abandon des plantations faites le palmier dattier de Judée était considéré comme presque éteint au 14ème siècle, et il n’y a aucune référence à lui depuis au moins le dix-neuvième siècle.

Les biologistes l’ont considérée comme disparue, mais en 1963, en fouillant dans une forteresse qui a résisté à l’invasion romaine pendant des années, à Massada, l’archéologue Yigael Yadin a trouvé un pot avec des graines datant de plus de 2000 ans.

Les graines sont restées dans un tiroir pendant des décennies, oubliées, jusqu’en 2005 la botaniste Elaine Solowey a décidé d’en planter une, pour voir ce qui allait se passer. Et à leur grande surprise, un palmier a germé d’une espèce qui n’existe pas aujourd’hui, et que les scientifiques ont confirmé qu’il est le palmier dattier de Judée. L’analyse a également confirmé qu’il s’agissait d’un palmier mâle, c’est pourquoi il a été baptisé du nom de Methuselah, en l’honneur du personnage de la Bible qui a vécu 969 ans. Vous pouvez le voir sur la photo de couverture de l’actualité. Est le plus vieil arbre du monde.

Pour récupérer l’espèce des palmiers femelles étaient nécessairesLa botaniste Sarah Sallon a donc contacté les archéologues pour voir s’ils avaient trouvé plus de graines dans d’autres fouilles. 30 autres sont apparus à Qumrân.

En 2011, ils en ont planté plusieurs et ont fait germer plusieurs palmiers dattiers de Judée, mâles et femelles, qui ont également reçu des noms bibliques: Jonas, Adam, Judith, Uriel, Boaz et Hannah.

En 2017, alors que les arbres produisaient déjà des fleurs, ils ont pollinisé le palmier Hannah avec du pollen de Methuselah, et en 2018 les premiers fruits ont germé. Ses graines ont déjà été plantées et de nouveaux palmiers ont déjà été obtenus. Dans cette vidéo, vous pouvez voir la récolte des dattes de certaines d’entre elles:

Maintenant lui L’avenir des palmiers dattiers de Judée semble assuré. Tout cela grâce à des graines d’il y a 2000 ans, qui ont réussi à germer deux millénaires après avoir quitté l’arbre.

Un vrai miracle de la nature, avec un peu d’aide de la science. La même chose arrivera-t-elle un jour aux mammouths ou aux dinosaures?