Adoption de la cryptographie par LATAM : le Panama présente un projet de loi visant à réglementer la cryptographie et à reconnaître BTC et ETH comme méthodes de paiement

8 septembre 2021

Avec la loi sur la cryptographie, le pays cherche à devenir «compatible avec la blockchain, les actifs cryptographiques et Internet» ainsi qu’avec les contrats intelligents et les DAO.

Mardi, El Salvador a officiellement adopté Bitcoin comme monnaie légale, et le même jour, un autre pays d’Amérique centrale, le Panama, a rejoint la révolution crypto.

Avec cette décision, la République du Panama réglementera l’utilisation des crypto-monnaies dans tout le pays.

Le membre du Congrès Gabriel Silva a annoncé sur Twitter que le Panama avait rédigé une loi sur la crypto-monnaie qui reconnaîtrait à la fois Bitcoin et Ethereum comme méthodes de paiement. Le projet de loi permettra aux personnes physiques et morales d’utiliser librement les monnaies numériques comme moyen de paiement non interdit par la loi.

«Aujourd’hui, nous présentons la loi Crypto. Nous cherchons à faire du Panama un pays compatible avec la blockchain, les actifs cryptographiques et Internet. Cela a le potentiel de créer des milliers d’emplois, d’attirer des investissements et de rendre le gouvernement transparent », lit-on dans la version traduite du projet de loi.

En outre, le projet propose que les taxes et les frais puissent être payés à l’aide de la cryptographie. Suivant la tendance mondiale, la crypto-monnaie sera soumise à l’impôt sur les plus-values ​​mais exclue de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les législateurs du pays soutiennent également l’utilisation de la blockchain technologique sous-jacente dans le secteur public et bancaire.

Le projet vise à « étendre la numérisation de l’État » grâce à la technologie en numérisant l’entité des personnes physiques et morales, selon le projet. Ce processus de numérisation rendra le Panama compatible avec les contrats intelligents et les DAO, ajoute le projet de loi.

“Le pays a tout le potentiel pour être un fournisseur d’identité numérique pour le reste du monde.”

La législation proposée permettra en outre l’utilisation de la technologie du grand livre distribué, de la blockchain ou des crypto-monnaies par les émetteurs de titres pour représenter ces versions.

Le projet de loi parle de Bitcoin comme d’une couverture contre l’inflation et sa nature divisible, un peu comme Ethereum et d’autres actifs cryptographiques.

Selon une publication locale, Silva, membre d’un parti indépendant et opposé Bancada Independiente, a déclaré que le projet de loi ne cherchait pas à imposer la monnaie numérique ou des moyens de paiement forcés, mais visait plutôt la liberté de les utiliser.

Au cours des deux derniers mois, Silva a rencontré des institutions publiques telles que la Banque nationale, la Surintendance des banques et le ministère des Finances qui seraient impliqués dans cette opération de cryptographie et a déclaré que les bancs au pouvoir et de l’opposition étaient prêts à traiter le projet de loi. .

Bien que l’utilisation des crypto-monnaies ne soit pas illégale dans le pays, avec ce projet de loi, les législateurs cherchent à apporter des certitudes dans les règles fiscales.

