Le Panama remporte les qualifications 1-0 alors que Berhalter mélange la formation américaine

Kellyn Acosta est parti la tête bandée, Matt Turner a jonglé avec plusieurs balles qui ont été lancées au cours des dernières minutes, lorsque la sécurité a chassé à deux reprises les fans du terrain.

Par une nuit humide en Amérique centrale, les États-Unis se sont évanouis dès le coup de sifflet d’ouverture et ont perdu contre le Panama pour la première fois lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde, une défaite 1-0 dimanche soir.

« Nous allons revenir sur cela et être frustrés », a déclaré Turner. « Physiquement, l’intensité n’était pas là. Ils ont reçu un énorme coup de pouce de leur public local et nous n’avons pas égalé ni dépassé cela. »

Positionné au premier poteau, Aníbal Godoy a dirigé le corner d’Éric Davis à la 54e minute devant Turner, le ballon déviant légèrement Gyasi Zardes alors qu’il se dirigeait vers le deuxième poteau.

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a changé sept partants lors de la victoire 2-0 à domicile de jeudi contre la Jamaïque, laissant une formation déjà absente Christian Pulisic, Gio Reyna et Weston McKennie devant se passer de Brenden Aaronson et Tyler Adams au cours de la première mi-temps. De plus, Antonee Robinson est resté aux États-Unis en raison des restrictions britanniques liées au COVID qui l’auraient affecté à son retour au Royaume-Uni.

Zardes, Acosta, Sebastian Lletget, Tim Weah, Shaq Moore, Mark McKenzie et George Bello ont rejoint quatre restes : Turner, Walker Zimmerman, Yunus Musah et Paul Arriola.

« En première mi-temps, c’était probablement un peu un manque d’énergie et de compétitivité », a déclaré Adams.

Le Panama a dominé les États-Unis 8-5, y compris un avantage de 4-0 dans les tirs cadrés, et a mis fin à une séquence de 13 matchs sans défaite pour les Américains qui comprenait 11 victoires. Tout un revirement pour une nation qui a enregistré une victoire et 16 défaites en 23 matchs précédents contre les États-Unis, dont aucune victoire et six défaites en huit éliminatoires.

« Nos distances étaient trop longues. Nous n’avions pas ce pop. Nous n’avions pas les jambes dont nous avions besoin », a déclaré Berhalter. « Nous étions pauvres. Nous étions vraiment pauvres avec notre décès et certains de nos mouvements. »

Berhalter a pris en compte les joueurs qu’il voulait être frais pour le match de qualification de mercredi soir contre le Costa Rica à Columbus, Ohio, le troisième match en sept matchs selon un calendrier remanié en raison de la pandémie.

« Maintenant, cela ne semble évidemment pas être le meilleur choix », a déclaré Berhalter. « Nous savons que nous jouons dans une chaleur extrême, une humidité extrême, nous savons voyager pendant 4 heures et demie, et nous savons que nous avons un autre match mercredi et nous voulions faire tourner les joueurs. Et si cela ne fonctionnait pas , alors c’est sur moi, et c’est ma responsabilité, ou notre responsabilité en tant que personnel. »

Adams et Aaronson sont entrés au début de la seconde mi-temps, Ricardo Pepi à la 67e et DeAndre Yedlin et Cristian Roldan à la 68e.

Au cours des dernières minutes mouvementées, le match a été interrompu à deux reprises lorsque les fans ont couru sur le terrain. Les ramasseurs de balles lançaient parfois plusieurs balles sur le terrain après que l’une d’elles soit sortie des limites.

« J’en avais genre deux ou trois », a déclaré Turner. « J’essayais juste de les faire sortir du terrain aussi rapidement que possible. Je ne voulais plus que le jeu s’arrête. Les gens couraient sur le terrain – les ramasseurs de balles lançaient, envoyant les balles sur le terrain aussi haut Et j’essayais juste de garder le chaos hors du terrain autant que je le pouvais et de maintenir notre élan. «

Le match a eu lieu à l’occasion du quatrième anniversaire de la défaite 2-1 à Trinidad qui a mis fin à une séquence de sept matches de Coupe du monde pour les États-Unis, une défaite qui a permis au Panama d’atteindre la Coupe du monde pour la première fois.

Les États-Unis sont de nouveau partis sur la route d’un stade vétuste, autorisé parce que la FIFA et la CONCACAF refusent la responsabilité d’imposer des normes proches de celles que maintiennent les principaux clubs européens et américains.

Pendant l’hymne national panaméen, les fans ont brandi une grande banderole qui disait : « Nunca dehe de creer… nunce tre dejare de apoyar (je n’arrête jamais de croire… je n’arrêterai jamais de soutenir). »

Au cours de cinq des 14 matches, le Mexique mène avec 11 points après une victoire 3-0 sur le Honduras en visite, et les États-Unis sont deuxièmes avec huit, devant le Panama à la différence de buts. Le Canada en a sept après un match nul 0-0 à la Jamaïque, et le Costa Rica en a six après une victoire 2-1 au Salvador, qui en a cinq. Le Honduras est en retard avec trois et la Jamaïque deux.

Les trois premières nations se qualifient et l’équipe no 4 se qualifie pour les séries éliminatoires.

« La bonne chose », a déclaré Berhalter, « c’est que nous sommes toujours à la deuxième place. »

Notes : Le Mexique a marqué des buts de Sebastián Córdova au 18e, Rogelio Funes Mori au 76e et Hirving Lozano au 90e ; Maynor Figueroa, du Honduras, a écopé d’un carton rouge à la 50e pour un tacle sur Raúl Jiménez. … Le Costa Rica s’est rallié au but de Bryan Ruiz à la 52e et au penalty de Celso Borges à la 58e après que Jairo Henríquez a donné l’avantage aux visiteurs à la 12e.