Le Panama retrace et enterre le Honduras en bas du classement

13/11/2021 à 05:01 CET

Sélection de Le Panama est revenu ce vendredi d’un match perdu 0-2 contre le Honduras, et en huit minutes il a remporté la victoire de 2-3, lors de la septième date de l’octogonale de la Concacaf des éliminatoires de la Coupe du monde au Qatar 2022.

Mauvais départ pour le nouvel entraîneur du Honduras, le Colombien Hernán Darío « Bolillo » Gómez, qui avait été enthousiasmé par ses joueurs jusqu’au moment où ils l’ont emporté 2-0.

L’équipe du Honduras a commencé avec un jeu manquant de précision dans la livraison de la balle, contre un rival plus ordonné, marquant avec force, mais s’approchant de la surface sans créer de plus grandes difficultés pour la défense rivale.

Les catrachos, après les mauvais résultats obtenus dans l’octogonale avec l’Uruguayen Fabián Coito en six matchs, ont cherché à affaiblir les Panaméens avec des contre-attaques.

Le premier avis du Honduras est arrivé à sept minutes avec une éjaculation de Bryan Moya, qui a tiré près du poteau gauche, mais le gardien panaméen, Luis Mejía, l’a couvert sans trop de difficulté.

Le Honduras est passé à l’attaque avec Anthony « Choco » Lozano et Alberth Elis, qui ont donné du travail à la défense du Panama, qui avait Alfredo Stephens et Rolando Blackburn au sommet.

À la 29e minute Le Honduras a commencé à gagner avec un but d’Alberth Elis, qui a reçu une passe en profondeur du défenseur Omar Elvir depuis le milieu de terrain et a vaincu deux défenseurs en fuite et a battu le gardien panaméen au sol.

Dans la seconde moitié, la livraison a été plus grande par les deux équipes, bien qu’imprécise, mais avec Le Honduras mieux ordonné que dans le premier, avec un meilleur contrôle du ballon et cherchant toujours à mettre le doigt sur la tête avec de longues passes.

Les Panaméens, qui échouaient beaucoup dans l’entrejeu, n’ont pas pu finir de définir dans leurs approches de la surface hondurienne, avec des ballons oubliés, mais ils ont insisté pour au moins chercher l’égalité.

Le deuxième but hondurien est intervenu à la 58e minute dans les jambes de Bryan Moya, qui a reçu une passe de l’aile gauche de Kervin Arriaga et a profité d’une distraction d’un défenseur panaméen qui a tenté de l’arrêter, et en descendant il a envoyé le ballon au fond des filets.

Après le deuxième but, le Honduras a diminué en attaque, sans créer de jeux dangereux, tandis que le Panama a continué à battre et à la minute 76, ils ont récupéré émotionnellement en réduisant avec un but de Cecilio Waterman, l’un de leurs changements en seconde période.

Avec un Honduras qui s’effondrait, Le Panama a fait match nul 2-2 à la 79e minute, avec un score de Cecilio Yanis, dans une autre grave erreur de la défense de ceux dirigés par « Bolillo ».

Avec la cravate les Panaméens ils ont grandi et à 87 ans ils ont mis le Honduras à genoux avec un but sur lancer franc, dérivé d’une faute en dehors de la surface du gardien Luis López, pour la finale 3-2.

La défaite est la quatrième qu’il subit Honduras jusqu’à présent dans la cravate, dans laquelle a ajouté trois tirages, contre le Canada, le Salvador et le Costa Rica, son prochain rival, en visite, le 16.

Les Honduriens ont perdu contre les États-Unis, le Mexique, la Jamaïque et le Panama.

Fiche technique:

2. Honduras : Luis López ; Omar Elvir, Maynor Figueroa, Carlos Meléndez, Kevin Álvarez (Christopher Meléndez m.46); Alex López (Kervin Arriaga m.46), Deiby Flores, Alfredo Mejía, Bryan Moya; Alberth Elis et Anthony Lozano (Bryan Róchez m, 55 ans).

Entraîneur : Hernán Darío « Bolillo » Gómez.

3. Panama : Luis Mejia ; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis ; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez (José Fajardo m.65), Armando Cooper, Freddy Góndola (César Yanis m.65); Alfredo Stephens (Omar Browne m.46) et Rolando Blackburn (Cecilio Waterman m.65).

Entraîneur : Thomas Christiansen.

Buts : 1-0. m.29 : Alberth Elis. 2-0. m.58 : Bryan Moya. 1-2. m.76 : Cecilio Waterman. 2-2. m.79 : César Yanes. 23. m.85 : Eric Davis.

Arbitre : Drew Fischer, du Canada. Il a montré un carton jaune à Alberth Elis, Anthony Lozano et Christopher Meléndez du Honduras et Alfredo Stephens du Panama.

Incidents : Match de la septième date de la Concacaf octogonale des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, disputée au stade olympique métropolitain, à San Pedro Sula, dans le nord du Honduras.