Le Panaméen Jonathan Araúz déguisé en héros avec les Red Sox

Le Panaméen Jonathan Arauz Il était le héros de la Red Sox de Boston vaincre les Indiens de Cleveland dans le MLB.

Grâce à un jeu dramatique entre les Indiens de Cleveland et les Red Sox de BostonArauz a profité du fait qu’il a récemment été rappelé des ligues mineures pour se faire sentir. En haut de la huitième manche, Jonathan Arauz est allé au bâton avec deux demis offensifs des expéditions de James Karinchak, pour renverser le match 4-3 contre les Red Sox.

Alex Cora a utilisé Adam Ottavino comme son plus proche ce soir, qui a marqué son 9e arrêt de la saison et l’a fait sans accroc en en retirant deux sur des prises.

Eduardo Rodríguez a eu du mal à accorder 3 points entre la quatrième et la cinquième manche, a fini par lancer 7 manches avec 2 retraits au bâton, 8 coups sûrs et un but sur balles. Garret Richards a fait une entrée en blanc pour laisser le dîner servi à Ottavino au MLB.

Il est à noter que Yairo Muñoz et Jonathan Arauz ils ont été élevés pour couvrir Kike Hernández.

Du côté des Indians de Cleveland, le dominicain Jose Ramírez a atteint 30 circuits cette saison, ajoutant deux points produits, le japonais Yu Chang est également allé dans la rue avec un solo contre Eduardo Rodríguez dans le MLB.