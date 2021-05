Le Panda regarde déjà l’Europe

05/10/2021

À 23:29 CEST

Francesc Ripoll

Nuit de rêve pour le Panda dans LaLiga Santander. Un de ceux dont tout attaquant rêve comme un enfant. Marquez un double, que le deuxième est le but gagnant de l’épilogue et que, en plus, de plus d’un demi-billet pour l’Europe pour son équipe. C’est ce qu’a fait Borja Iglesias, qui était le héros d’un match qui cela signifiait l’adieu virtuel de Grenade pour revenir voyager à travers le Vieux Continent.

PARI

GRA

Betis

Bravo, Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda; Guido, William (Rodri, 80 ‘); Canales (gardé, 89 ‘), Joaquín (Tello, 71’), Ruibal (Lainez, 71 ‘); Borja Iglesias.

grenade

Aaron; Foulquier, Germán, Duarte, Quini; Montoro (Fede Vico, 13 ‘, (Jorge Molina, 76’)), Gonalons (Neuhén, 76 ‘), Yangel Herrera (Eteki, 62’); Puertas, Machís (Víctor Díaz, 76 ‘); Luis Suarez.

Buts

1-0 M.38 Borja Iglesias. 1-1 M.66 Darwin Machís. 2-1 M.87 Borja Iglesias.

Arbitre

Soto Grado (Riojan). TA: Víctor Ruiz (55 ‘), Joaquín (64’) / Montoro (12 ‘), Puertas (57’), Eteki (68 ‘), Quini (91’).

Incidents

Match joué à Benito Villamarín.

Le match de Grenade n’a pas commencé de la meilleure des manières. A peine quelques minutes passèrent que Montoro dut demander la monnaie, donnant accès à Fede Vico. C’était un beau match pour lundi soir. Deux équipes de styles différents mais avec un objectif entre les sourcils. Chacun à sa manière, mais tous deux sont venus perturber le but adverse, bien que la défense, les gardiens de but et les arbitres – ils ont annulé un but à Machís pour hors-jeu – ont empêché la boîte de s’ouvrir. Jusqu’à ce que Borja Iglesias en dise assez. Il a envoyé pour sauver le premier qu’il avait. Ruibal a attaqué la défense nasride et Il a laissé le cuir au Panda, qui contrôlait, tournait et tirait. Un but à la hauteur du match.

Grenade a sauté plus branché après la pause. Vous allez savoir ce que Diego Martínez a dit dans le vestiaire, mais il était affectueux. Les rôles ont été inversés et ce sont les visiteurs qui ont pris l’initiative et ont commencé à assiéger. Les portes, d’abord avec une tête, puis avec un coup qui est parti de peu, semaient la peur dans le corps des Helvètes. Bartra l’a senti, qui a commis une énorme erreur à la sortie du ballon et Darwin Machís en a profité, qui a égalisé le concours après avoir esquivé Bravo. Il a frappé la boîte de rojiblanco à la recherche du deuxième, bien que ce soit Betis qui a appuyé sur l’accélérateur et a trouvé une récompense. Après quelques avis, Borja a frappé. Soto Grado a appelé à la cession dans la région nasride, et le Panda a chassé son propre rejet pour déclencher la folie. Bétique, l’Europe est proche.