Le panel ABC frappe le GOP sur la victoire en Virginie, ne prédit aucune répétition

Il y avait beaucoup de messages mitigés sur le plateau d’ABC’s This Week dimanche, alors que le panel majoritairement libéral avait du mal à digérer le balayage républicain en Virginie et le rejet des politiques démocrates à travers le pays mardi dernier. Et en plus d’admettre que les démocrates avaient du travail à faire sur la messagerie, le panel a commencé à frapper les républicains d’accusations d’incendie criminel démocratique, de suppression d’électeurs et de suggestions selon lesquelles ils ne pourraient pas répéter leur succès.

Après un rapide examen de la question de l’éducation en Virginie et des électeurs rejetant les politiques progressistes radicales, le correspondant du Washington Post et co-auteur du livre anti-Trump, Robert Costa, a rallié le panel pour qu’il arrête de regarder et la gauche et dénonce les républicains à la place. « Donna [Brazile] appelé cela un réveil. Ma question est en tant que journaliste, à quelle fin? Est-ce un réveil ou une sirène, a-t-il préfacé.

En colportant son livre, Costa a fait valoir que la droite commettait un incendie criminel contre le pays, et il a semblé suggérer, sans preuve, que la victoire du GOP en Virginie semblait être le résultat d’une manipulation électorale :

Parce que, Bob Woodward et moi avons rapporté que House Majority Whip James Clyburn, il a dit au-delà de tous les changements démographiques et les changements d’électeurs, la démocratie est en feu, dit Clyburn. Les républicains sont en marche dans tous ces États pour modifier les lois électorales. Et maintenant tu as une élection en Virginie, et le New Jersey et ailleurs qui mettent les démocrates dans les cordes.

« Les démocrates vont-ils faire ce qu’ils ont fait en 2020 ? Lequel est d’activer leurs électeurs de base? Électeurs de couleur, électeurs plus âgés et amenez-les aux urnes« , a-t-il demandé à connaître les démocrates.

Peu de temps après, l’ancienne présidente du Parti démocrate et tricheur de débat, Donna Brazile a admis que le candidat démocrate au poste de gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, ne parlait pas la langue des électeurs ; mais a suggéré que les républicains non plus parce qu’ils étaient censés être obsédés par « essayer de comprendre ce qui s’est passé le 6 janvier » alors que son parti parlait de « politique normale en des temps anormaux ».

En réalité, c’était un mensonge. Ce sont les démocrates qui étaient obsédés par le 6 janvier. Ils ont convoqué un comité pour enquêter et ce fut un sujet de discussion majeur de la campagne McAuliffe. Cela ne veut pas dire que les habitants de Minneapolis ont rejeté haut la main le plan de leur parti visant à éliminer le service de police.

Costa a répliqué pour se moquer de l’idée que les républicains pourraient dupliquer le modèle de victoire Youngkin et l’appliquer à d’autres États. L’animatrice Martha Raddatz a approuvé son scepticisme :

COSTA: Martha, je suis sceptique cependant que les républicains puissent copier ce livre de jeu de Glenn Youngkin. RADDATZ : A-t-elle répondu à votre question là-bas ? COSTA: Je veux dire, elle l’a fait, mais je pense que les républicains n’arrêtent pas de dire qu’ils vont suivre le plan de Glenn Youngkin. Mais comment peuvent-ils tous être Glenn Youngkin, ils ont passé cinq ans sous l’emprise de Donald Trump ? RADDATZ : Exactement.

Raddatz s’est ensuite tourné vers la Républicaine de Dépêche Sarah Isgur qui a répété des points de discussion démocrates ridicules accusant le GOP de suppression des électeurs. « Donc un, quelque chose que les républicains devraient apprendre de cette course, tous, un taux de participation élevé ne fait pas de mal aux républicains, a-t-elle réprimandé. « Arrêtez d’essayer de limiter le vote dans ces États. Ce n’est pas mauvais pour les républicains et ce n’est pas nécessairement bon pour les démocrates, clairement. »

Bien sûr, cela lui a valu les éloges de Brazile.

Et bien qu’elle ait appelé la gauche pour des désignations insensées inventées comme « personnes enceintes » et « LatinX », Isgur était également sceptique à l’idée que le GOP puisse reproduire le modèle Youngkin. « Et vous n’allez pas non plus avoir des candidats comme Glenn Youngkin qui ont été choisis lors d’une convention avec un vote par rang d’un parti qui voulait le plus éligible », a-t-elle déclaré.

La conversation a ensuite déplacé le projet de loi sur les infrastructures récemment adopté et le programme social de Biden en matière de taxes et de dépenses.

9 h 12 min 49 s heure de l’Est (…) MARTHA RADDATZ : Et c’est évident quand j’ai parlé aux électeurs du sud encore et encore et encore et encore, et Glenn Youngkin a réussi à y parvenir sans s’aliéner les électeurs de Trump. ROBERT COSTA: Glenn Youngkin l’a fait – les républicains semblent actuellement avoir une stratégie de confinement pour Trump, une stratégie de confinement difficile. Ils ne veulent pas le purger du parti et cela devrait être noté. Ils le gardent à l’intérieur parce qu’ils veulent que son mouvement se fasse. Donna a appelé ça un réveil. Ma question est en tant que journaliste, à quelle fin? Est-ce un réveil ou une sirène ? Parce que, Bob Woodward et moi avons rapporté que le House Majority Whip James Clyburn, il a dit qu’au-delà de tous les changements démographiques et les changements d’électeurs, la démocratie est en feu, a déclaré Clyburn. Les républicains sont en marche dans tous ces États pour modifier les lois électorales. Et maintenant, vous avez des élections en Virginie, dans le New Jersey et ailleurs qui mettent les démocrates dans les cordes. Les démocrates vont-ils faire ce qu’ils ont fait en 2020 ? Lequel est d’activer leurs électeurs de base? Les électeurs de couleur, les électeurs plus âgés et les faire sortir aux urnes ? Pas seulement sur l’agenda Reconstruire en mieux, mais sur les questions fondamentales de la démocratie. C’est une question qui persiste pour ce parti. (…) 9h15:14 heure de l’Est DONNA BRAZILE : De nos jours, nous aimons juste nous régaler de notre propre jambalaya et ne pas vraiment parler aux gens en dehors de notre soi-disant zone de confort. SARAH ISGUR : Et dans une langue, d’ailleurs, ils ne la reconnaissent même pas. BRÉSILE : Eh bien, permettez-moi simplement de dire ceci : Glenn Youngkin avait plus de signes et 15 langues que Terry McAuliffe. Je veux dire, je comprends la différence entre le cantonais et le mandarin, mais vous ne voyez pas ça en Virginie. Et il aurait dû avoir ça. Mais les démocrates, une fois de plus, doivent élargir leur message. Écoutez, nous avons beaucoup de choses à dire que nous faisons en Amérique. Nous sommes le parti de la politique normale, par exemple. Nous nous battons pour les dépenses et combien cela coûtera et qui cela aidera. Les républicains tentent toujours de comprendre ce qui s’est passé le 6 janvier et à quel point ils doivent s’en éloigner. Donc, nous avons une politique normale en des temps anormaux et les républicains sont contre. [Crosstalk] COSTA: Martha, je suis sceptique cependant que les républicains puissent copier ce livre de jeu de Glenn Youngkin. RADDATZ : A-t-elle répondu à votre question là-bas ? COSTA: Je veux dire, elle l’a fait, mais je pense que les républicains n’arrêtent pas de dire qu’ils vont suivre le plan de Glenn Youngkin. Mais comment peuvent-ils tous être Glenn Youngkin, ils ont passé cinq ans sous l’emprise de Donald Trump ? RADDATZ : Exactement. Sarah, j’allais te l’apporter. Vous parlez d’éducation. Tous les candidats et probablement aucun candidat démocrate ne diront plus jamais ce que Terry McAuliffe a fait et que les parents ne devraient pas avoir leur mot à dire dans les écoles. Alors, à quel point est-ce un problème et comment font-ils pour continuer? SARAH ISGUR : Oui. Donc un, quelque chose que les républicains devraient apprendre de cette course, tous, un taux de participation élevé ne fait pas de mal aux républicains. Arrêtez d’essayer de limiter le vote dans ces États. Ce n’est pas mauvais pour les républicains et ce n’est pas nécessairement bon pour les démocrates, clairement. BRÉSIL : Merci. ISGUR : Deuxièmement, les républicains ont l’avantage en ce moment de parler une langue que les électeurs comprennent. Vous parlez de « personnes enceintes » et de « LatinX », et c’est méconnaissable pour tant de ces électeurs. Si les républicains peuvent faire ce qu’ils font dans ces zones rurales en éliminant les votes non pas à 70 %, mais à 80 et 90 %, ce sont des chiffres dont les démocrates ne peuvent pas revenir dans de nombreux États, la plupart des États. Enfin. Oui, le modèle Trump en Virginie et dans le New Jersey, ne fonctionnera pas en 2022. Donald Trump ne va pas rester sur la touche. Les courses au Sénat ne fonctionneront pas de cette façon. Il va vouloir entrer ou sortir. Tu dois passer l’appel. Et vous n’allez pas non plus avoir des candidats comme Glenn Youngkin qui ont été choisis lors d’une convention avec un vote par rang d’un parti qui voulait le plus éligible. Ce n’est pas ainsi que se déroulent les primaires du Sénat. (…)