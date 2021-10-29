LE PANEL DE LA FDA QUI A DECIDÉ CE PROBLÈME ÉTAIT PRINCIPALEMENT COMPOSÉ D’ANCIENS EMPLOYÉS DE PFIZER

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :
L’OR FERMÉ DE 3,10 $ À 1801,70 $ // L’ARGENT FERMÉ DE 5 CENTS À 24,07 $ // MISES À JOUR COVID 19 // MISE À JOUR DES VACCINS // CLINIQUE MAYO POUR LAISSER 8000 TRAVAILLEURS DE SANTÉ EN RAISON D’ÊTRE NON VACCINÉS // LE PROFESSEUR DE HARVARD DÉCLARE QU’IL EST LUDICREUX //LE PANNEAU DE LA FDA DECIDANT CE PROBLÈME ÉTAIT PRINCIPALEMENT COMPOSÉ D’ANCIENS EMPLOYÉS DE PFIZER//L’IRLANDE AYANT ÉTÉ À 91% VAXXED A UN NOMBRE ÉNORME DE CAS OBSTRUANT LES UNITES DE L’USI DE LEURS HPITAUX//LES COMBATTANTS DE NY REFUSENT D’OBEY DE BOZO MANDAT // LES PRIX ALIMENTAIRES MONDIAUX DEVIENT MONTER EN RAISON DES COTS ÉNERGÉTIQUES ÉLEVÉS // LES ÉTATS-UNIS ONT DES BOTTES SUR LE TERRAIN À TAIWAN // LES PRIX DE L’ESSENCE AU ROYAUME-UNI ONT ATTEINT DES HAUTS RECORDS // AU COURS DE LA NUIT LA BANQUE CENTRALE D’AUSTRALIE A REFUSÉ D’ACHETER DES OBLIGATIONS AUSSIE DE 2 ANS // HISTOIRES DE MARAIS POUR VOUS CE SOIR
LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/
OR : 1801,10 $ UP 3,10 $ La cotation est le prix au comptant de Londres
Argent : 24,07 $ EN BAISSE DE 5 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)
Or 1798,70 $
argent : 24,07
J’ai appris d’Andrew Maguire que la Turquie souveraine qui n’a jamais acheté d’argent, a acheté le dernier
bastion d’argent des raffineurs. Ils ont payé une triple prime pour mettre la main sur l’argent. Les raffineurs déclarent maintenant qu’ils sont hors
de métal jusqu’en janvier.