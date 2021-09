Le panel de la FDA vote contre les injections de rappel de Pfizer Covid-19 pour tous les Américains de 16 ans et plus

L’administration Biden travaille depuis des semaines sur des plans pour les injections de rappel de Covid-19, car la variante delta entraîne une nouvelle vague pandémique à travers le pays. Le débat s’est récemment déroulé au grand jour lorsque deux hauts responsables de la FDA ont démissionné en raison des inquiétudes signalées selon lesquelles le processus de prise de décision était motivé par la politique plutôt que par la science.

Israël poursuit déjà les injections de rappel, la plupart de la population de ce pays étant actuellement éligible pour une troisième injection, sur la base de données indiquant que l’efficacité du vaccin diminue avec le temps. Le pays se prépare même à la possibilité que les patients aient besoin d’une quatrième injection. L’administration Biden aurait été influencée par les données en provenance d’Israël et, pendant un certain temps, il a semblé que les États-Unis allaient rapidement emprunter le même chemin. Dans un discours prononcé le mois dernier, le président Joe Biden a présenté un plan pour que chaque Américain vacciné reçoive un rappel – en attendant l’approbation de la FDA.

Mais récemment, des parties de la communauté scientifique ont été réticentes, qui soutiennent que les arguments en faveur des injections de rappel ne sont pas aussi clairs qu’il n’y paraît au premier abord. Le débat public s’intensifiera probablement après que le comité consultatif sur les vaccins de la FDA ait voté qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour autoriser un rappel pour tous les Américains de 16 ans et plus, comme Pfizer l’avait demandé. Les membres du panel, cependant, ont exprimé au moins un certain soutien aux boosters pour les personnes de plus de 65 ans. Leur vote n’est qu’une recommandation aux responsables de la FDA qui prendront une décision finale ; le CDC pèsera également sur qui devrait être la priorité pour les injections de rappel.

Les résidents israéliens attendent de recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech Covid-19 à Tel Aviv. Israël a étendu son programme de rappel de coronavirus, abaissant l’âge minimum à 30 ans. Kobi Wolf/Bloomberg via .

Un groupe de 18 scientifiques, dont les deux responsables de la FDA qui ont démissionné, a exposé sa position dans une lettre publiée cette semaine dans The Lancet.

“Les vaccins COVID-19 continuent d’être efficaces contre les maladies graves, y compris celles causées par la variante delta”, ont-ils écrit. « Les preuves actuelles ne semblent donc pas montrer un besoin de renforcement dans la population générale. »

D’autres experts à qui j’ai parlé ont partagé cette évaluation de la preuve. L’efficacité contre toute maladie symptomatique peut diminuer, mais, pour la plupart des gens, les vaccins continuent de faire un excellent travail pour prévenir les hospitalisations et les décès.

“La science nous dit actuellement que pour la plupart des gens, les rappels ne sont probablement pas nécessaires pour se protéger contre une maladie grave ou la mort”, m’a dit par e-mail Angela Rasmussen, chercheuse à la Vaccine and Infectious Disease Organization.

De nombreux experts pensent que les boosters ont du sens pour au moins certaines personnes. Le débat a été de savoir si elles devraient être approuvées pour chaque personne vaccinée – comme Biden l’a annoncé le mois dernier – ou si elles devraient être limitées à certaines populations vulnérables. Les États-Unis devraient-ils concentrer leur approvisionnement en vaccins sur le renforcement de tous leurs citoyens ou devraient-ils partager davantage de vaccins avec le monde en développement, où les taux de vaccination restent bien inférieurs à ceux des États-Unis et de l’Europe ?

Avec des preuves à ce jour, les injections de rappel peuvent avoir plus de sens pour certains que pour d’autres

La grande majorité des hospitalisations et des décès de la vague actuelle ont été concentrées parmi les personnes non vaccinées. Mais le nombre d’infections «percées» parmi la population vaccinée a également augmenté.

C’est à prévoir lorsque trois adultes américains sur quatre ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19. Il y a tout simplement plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées, et bien que les vaccins offrent une forte protection contre l’infection, ils ne sont pas parfaits. Parfois, le virus se faufile, bien que les personnes vaccinées restent beaucoup moins susceptibles d’être hospitalisées avec Covid-19 ou d’en mourir.

Mais à quelle fréquence cela arrive-t-il ? L’efficacité du vaccin commence-t-elle à décliner, en particulier avec la variante delta désormais dominante ? Les réponses à ces questions influencent le débat sur les injections de rappel. Et nous commençons à obtenir des preuves plus claires de la résistance des vaccins dans le monde réel.

Une récente étude du CDC a suivi de nouveaux cas et hospitalisations de Covid-19 de début mai à fin juillet dans l’État de New York. La période d’étude couvre la transition de la variante « alpha » vers la variante delta, qui est devenue dominante début juillet, mais n’inclut qu’une partie de la récente augmentation des cas signalés.

Les vaccins Covid-19 sont devenus un peu moins efficaces pour prévenir toute maladie à mesure que la variante delta prenait le relais, ont conclu les chercheurs du CDC. En mai, les vaccins avaient une efficacité estimée à 90 % pour prévenir les nouvelles infections. Mais à la mi-juillet, l’efficacité estimée était tombée à un peu moins de 80 %. À ce stade, les personnes vaccinées étaient plus susceptibles d’être infectées et de se sentir malades.

Mais les vaccins sont restés résistants contre les symptômes les plus graves, l’efficacité estimée contre l’hospitalisation se maintenant à environ 95 % du début à la fin de la période d’étude.

Une deuxième étude du CDC a examiné les données nationales pour savoir si les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna deviennent moins efficaces pour arrêter les maladies graves au fil du temps. Comme l’étude de New York, elle a révélé que les vaccins sont extrêmement efficaces dans leur travail le plus important – environ 90 % efficaces pour prévenir les hospitalisations dues à Covid-19. Ils n’ont pas trouvé de baisse significative près de six mois après que les patients ont reçu une deuxième dose du vaccin.

Des recherches plus récentes menées au Royaume-Uni ont généralement abouti aux mêmes conclusions : une diminution modeste de l’efficacité contre toute maladie symptomatique, mais peu (voire aucune) contre les résultats les plus graves pour la plupart des gens.

Un agent de santé prépare les vaccins Pfizer/BioNTech Covid-19 pour la troisième dose dans une résidence pour personnes âgées à Worcester, en Pennsylvanie, le 25 août.Hannah Beier/Bloomberg via .

L’exception à ces conclusions générales concerne les personnes souffrant de problèmes de santé graves, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, qui s’est avéré moins efficace pour arrêter la maladie symptomatique, peuvent également justifier des rappels, bien que les données à long terme sur l’efficacité de ce vaccin soient encore limitées. Jusqu’à présent, les études indiquent que le vaccin offre toujours une bonne protection contre l’hospitalisation, mais qu’il n’est peut-être pas aussi robuste contre la variante delta qu’il l’était contre les itérations précédentes du virus.

Une troisième étude du CDC a évalué l’efficacité du vaccin pour les résidents des maisons de soins infirmiers, une population particulièrement vulnérable au Covid-19 et l’un des premiers groupes à se faire vacciner au début de cette année. Cette étude a révélé une baisse significative de l’efficacité du vaccin au fil du temps contre toute maladie chez ces Américains, de 75 pour cent avant le delta à environ 50 pour cent après le delta. Ils bénéficiaient donc d’une protection moindre que les plus jeunes dès le début et cette protection a diminué beaucoup plus que chez leurs homologues plus jeunes.

De même, la nouvelle étude britannique a révélé que la baisse la plus importante de l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation concernait les personnes de 80 ans et plus, passant d’environ 95 % deux à neuf semaines après avoir été complètement vacciné à environ 70 % plus de 20 semaines après. Pour les groupes d’âge plus jeunes, cette protection contre les maladies graves est restée supérieure à 90 % au cours de la période d’étude.

Dans cet esprit, “je pense que vous pouvez affirmer que les personnes à haut risque de Covid-19 sévère bénéficieraient d’un rappel donné au moins six mois après la fin de leur schéma vaccinal initial”, a déclaré Rasmussen.

Quels sont les risques d’approuver trop de rappels trop tôt ?

Cependant, les arguments en faveur de l’administration immédiate d’un vaccin à tout le monde six ou huit mois après la deuxième dose sont moins clairs.

Les données en provenance d’Israël suggèrent que les personnes qui reçoivent une troisième dose ont nettement plus d’anticorps que les personnes qui n’ont reçu « que » deux doses. Mais le système immunitaire humain est complexe. Le nombre d’anticorps d’une personne peut ne pas tout vous dire sur son niveau d’immunité contre le Covid-19.

“Les réponses de la mémoire et l’immunité à médiation cellulaire … durent généralement plus longtemps” que les réponses en anticorps, ont noté les auteurs de la lettre du Lancet, et toute baisse des anticorps n’indique pas nécessairement une baisse de l’efficacité contre l’hospitalisation ou la mort.

Nous pourrions nous retrouver dans un monde où tout le monde finira par recevoir une troisième injection, alors que de plus en plus de données suggèrent qu’un intervalle plus long entre les doses conduit à une protection plus robuste. Dans ce cas, donner aux gens cette troisième dose pourrait « verrouiller » une immunité à long terme, a déclaré Rasmussen.

Les gens attendent après avoir reçu des vaccins Covid-19 dans une clinique de Pasadena, en Californie, qui offre des troisièmes injections aux personnes souffrant de troubles immunologiques.. via .

Mais la question est de savoir où doit se situer la campagne de vaccination actuelle : doit-elle se concentrer sur les troisièmes injections ? Ou devrait-il être dirigé vers les personnes non vaccinées ou envoyer davantage de vaccins dans les régions les plus pauvres du monde où les taux de vaccination restent bien inférieurs à ceux des États-Unis ou de l’Europe ? L’OMS a spécifiquement exhorté les pays riches à ne pas autoriser les injections de rappel tant que davantage de personnes dans le monde en développement n’auront pas reçu leur schéma vaccinal initial. Mais il y a aussi des questions sur l’influence des décisions américaines sur les rappels de vaccins sur l’offre mondiale.

Les auteurs de la lettre du Lancet soutiennent que la vaccination des non vaccinés aiderait à éviter de futures variantes qui pourraient s’avérer plus insaisissables pour les vaccins existants.

“Même si un gain peut finalement être obtenu grâce à la stimulation, cela ne l’emportera pas sur les avantages de fournir une protection initiale aux non vaccinés”, ont-ils écrit. « Si les vaccins sont déployés là où ils feraient le plus de bien, ils pourraient accélérer la fin de la pandémie en inhibant l’évolution future des variantes. »

On se demande dans quelle mesure les décisions internes de l’Amérique en matière de vaccins influenceraient réellement l’offre mondiale. Et l’administration Biden, anticipant peut-être ces préoccupations, aurait l’intention d’acheter et de distribuer des centaines de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech pour d’autres pays du monde.

De plus, une personne sur quatre aux États-Unis n’a pas été vaccinée et la pression est toujours là pour se faire vacciner dans les bras. Il reste à voir quel effet les nouvelles règles de la Maison Blanche Biden obligeant les employeurs à exiger des vaccins ou des tests réguliers pour leurs employés auront sur les taux de vaccination. Les villes et les États introduisent eux-mêmes davantage de mandats de vaccination. La FDA devrait également envisager d’approuver la vaccination des enfants âgés de 5 à 12 ans dans les semaines à venir, avec une approbation possible pour les plus jeunes plus tard cette année.

“Je dirais qu’il est plus important de faire vacciner les populations non vaccinées et d’offrir des rappels aux personnes à haut risque pour l’instant que de recevoir un troisième rappel six mois pour tous”, a déclaré Rasmussen.

Les sondages suggèrent que les personnes vaccinées sont plus préoccupées par Covid-19 que les non vaccinés. Il est compréhensible qu’ils s’inquiètent des cas révolutionnaires et considèrent les injections de rappel comme une protection importante pour éviter d’être infecté du tout. Mais il n’existe pas de protection infaillible contre le Covid-19.

Le virus est en passe de devenir endémique ; l’éradication est devenue depuis longtemps un objectif irréaliste. Un certain niveau de risque devra être toléré.

“Les vaccins ne créent pas de champs de force magiques à l’épreuve des virus autour de vous”, a déclaré Rasmussen, “et ils ne sont pas parfaits à 100%.”

