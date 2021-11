Le panel Funcas réduit drastiquement les prévisions de croissance

17/11/2021

Le panel Funcas, qui comprend les estimations de 20 services d’analyse, a considérablement réduit les prévisions de croissance de l’Espagne pour cette année, jusqu’à 4,8%, 1,4 point de moins qu’estimé il y a deux mois. Depuis la publication du précédent panel, en septembre, l’INE « a fortement révisé à la baisse le chiffre de croissance du PIB pour le deuxième trimestre, de 2,8% initialement à 1,1% ». Il a également publié le résultat du troisième trimestre, qui était provisoirement à 2%. « Les deux résultats sont bien en deçà des attentes, qui anticipaient que l’Espagne serait l’un des principaux moteurs de croissance de l’UE », rappelle cette entité. Tout cela coïncide avec la réduction des prévisions également réalisée par la Commission européenne, à 4,6%.

A cela s’ajoute un quatrième trimestre, avec la période de consommation du Black Friday et de Noël, qui sera marqué par hausse de l’inflation et difficultés d’approvisionnement persistantes. La prévision moyenne des prestations d’étude collectée par le panel croissance d’environ 2% au quatrième trimestre. Tous les panélistes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance. Pour 2022, la prévision a été abaissée de 6,1% à 5,7%.

Un profil de croissance trimestriel est attendu avec des taux autour de 1%, selon les estimations des différents services de recherche. « En général, ces prévisions ont été faites en partant du principe que les élevés des prix l’énergie et les matières premières resteront jusqu’au printemps, et par la suite, ils diminueront. « En ce qui concerne les montants qui seront exécutés l’année prochaine des fonds de récupération européens, l’hypothèse à partir de laquelle la plupart des panélistes partent place le chiffre autour de 20.000 millions.

Inflation

En octobre, le taux d’inflation globale a atteint 5,4 %, sous l’effet de trois facteurs : la hausse du prix des produits énergétiques -Electricité, gaz et carburants-, le retour aux niveaux d’avant la pandémie des prix de certains services qui l’année dernière a subi des baisses importantes en raison de la crise -forfaits touristiques internationaux, hôtels-, et un certain report des coûts de production plus élevés et des pénuries de composants vers certains produits alimentaires et biens de consommation. Dans ce panel, les anticipations d’inflation sont remontées à un taux annuel moyen de 2,9 % cette année et de 2,4 % l’année prochaine, cinq et huit dixièmes de plus, respectivement, que dans le panel précédent. Les prévisions du taux sous-jacent, qui exclut les éléments les plus volatils tels que les prix de l’énergie et ceux des aliments non transformés ; Ils ont également augmenté, à 0,8 % et 1,4 % pour 2021 et 2022 respectivement. Le taux d’inflation interannuel prévu pour décembre de cette année est de 5,2% et la prévision pour décembre 2002 est de 1,1 %.

Les résultats de la enquête sur la population active (EPA) pour le troisième trimestre ont été positifs, malgré une croissance économique plus faible que prévu. La prévision du taux de chômage La moyenne annuelle de 2021 est désormais de 15,2 %, soit quatre dixièmes de moins que dans le panel de septembre. Pour 2022, la prévision est de 14,4%, trois dixièmes de moins.

Concernant le secteur public, les administrations publiques, hors collectivités locales, ont enregistré un déficit de 54 973 millions d’euros jusqu’en août, contre 79 478 millions à la même période de 2020. Le consensus des panélistes attend un déficit public de 7,9% du PIB cette année, deux dixièmes de moins que dans le panel précédent, malgré la dégradation des perspectives de croissance. Cette prévision améliore celle du gouvernement lui-même qui, dans le plan budgétaire de septembre, la plaçait à 8,4% du PIB. Pour l’année prochaine, cependant, la prévision consensuelle du déficit public est supérieure à celle du gouvernement : 5,7%, contre les 5% contenus dans le plan budgétaire.