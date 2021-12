Le panel japonais de la santé approuve le traitement oral COVID-19 de Merck

Le gouvernement a accepté le mois dernier de payer à Merck et à son partenaire Ridgeback Biotherapeutics environ 1,2 milliard de dollars pour 1,6 million de cures de leur médicament molnupiravir.

Vendredi, un panel du ministère japonais de la Santé a recommandé l’approbation de la pilule antivirale COVID-19 développée par Merck & Co Inc, dans le cadre du plan du Premier ministre Fumio Kishida visant à déployer de nouveaux traitements d’ici la fin de l’année alors que les inquiétudes grandissent concernant la variante Omicron.

La décision du panel ouvre la voie à des expéditions de 200 000 doses à travers le pays à partir de ce week-end, sur la base des préparatifs annoncés plus tôt par Kishida.

« Je suis convaincu que la distribution de ce médicament est un grand pas en avant pour la gestion du COVID-19 dans notre pays », a déclaré le ministre de la Santé Shigeyuki Goto aux journalistes après la décision, ajoutant que certains établissements médicaux et pharmacies commenceraient à recevoir la pilule dès la prochaine Lundi.

Le Japon parie fortement sur les traitements oraux pour tenir à distance les infections graves et les décès si une sixième vague redoutée de la pandémie émergeait. Le gouvernement a accepté le mois dernier de payer à Merck et à son partenaire Ridgeback Biotherapeutics environ 1,2 milliard de dollars pour 1,6 million de cures de leur médicament molnupiravir.

En outre, Kishida a annoncé la semaine dernière un accord pour l’achat de 2 millions de doses d’une pilule antivirale distincte https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-says-covid-19-pill-near-90-effective -final-analysis-2021-12-14 développé par Pfizer Inc. Et le japonais Shionogi & Co devrait bientôt demander l’approbation de son propre traitement https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-japan-shionogi/japans -shionogi-to-make-1-mln-doses-of-new-covid-19-treatment-by-early-2022-idUSL4N2QV1GW, fournissant 1 million de doses supplémentaires d’ici le début de l’année prochaine.

Les régulateurs américains ont autorisé jeudi la pilule Merck pour certains patients adultes à haut risque.

Les pays se sont précipités pour acheter le molnupiravir de Merck après des résultats initiaux très prometteurs, mais les données ultérieures de la société fin novembre ont indiqué que le médicament était nettement moins efficace qu’on ne le pensait auparavant. La France a annulé sa commande mercredi.

Interrogé sur le débat sur son efficacité, Goto a déclaré vendredi que le panel japonais avait évalué l’utilisation du molnupiravir sur la base principalement du résultat du test précédent, tout en ajoutant que le résultat mis à jour « n’annule pas l’efficacité de ce médicament ».

Le Japon a confirmé cette semaine les premiers cas connus d’infections à Omicron qui n’ont pas pu être retracés jusqu’aux voyageurs d’outre-mer. Des transmissions communautaires de la variante ont maintenant été trouvées dans les villes occidentales d’Osaka et de Kyoto, et un cas suspect a été annoncé vendredi à Tokyo.

