Le panel RBI plaide pour une réglementation stricte des applications de prêt numérique

Un groupe de travail mis en place par la Reserve Bank of India (RBI) pour examiner le fonctionnement des prêts numériques a plaidé en faveur d’une réglementation plus stricte des applications de prêt dans son rapport. Les recommandations vont de la soumission des applications de prêt numérique (DLA) à un processus de vérification par une agence nodale à une législation distincte pour empêcher les activités de prêt numérique illégales.

Le rapport indique qu’il y avait environ 1 100 applications de prêt disponibles pour les utilisateurs indiens d’Android dans plus de 80 magasins d’applications, dont 600 étaient illégales.

Le groupe a été constitué au milieu de plaintes généralisées de harcèlement et de pratiques de recouvrement injustes par une multitude d’applications de prêt qui ne sont pratiquement pas réglementées. Tout en reconnaissant l’importance et le rôle des avancées technologiques dans la croissance de l’écosystème du crédit, le rapport du groupe, dirigé par RBI ED Jayant Kumar Dash, a souligné les risques découlant des développements récents. « … il y a eu des conséquences imprévues en raison d’une plus grande dépendance à l’égard des fournisseurs de services de prêt tiers qui vendent mal à des clients sans méfiance, des inquiétudes concernant la violation de la confidentialité des données, une conduite commerciale contraire à l’éthique et des opérations illégitimes », indique le rapport.

L’une des recommandations à court terme, réalisable au cours de la prochaine année, est qu’une agence nodale soit mise en place pour vérifier principalement les références technologiques des DLA des prêteurs de bilan et des fournisseurs de services de prêt (LSP). Il maintiendra également un registre public des applications vérifiées sur son site Web. Dénommée Digital India Trust Agency (DIGITA), l’institution serait mise en place en consultation avec les parties prenantes, notamment les régulateurs, les participants de l’industrie, les organes représentatifs et le gouvernement, selon le rapport.

Le rapport recommande qu’un organisme d’autorégulation (OAR) couvrant les DLA et les LSP puisse être mis en place. La RBI peut fournir des orientations générales et reconnaître un tel OAR en ce qui concerne ses entités réglementées et leurs agents externalisés. Le gouvernement pourrait également souhaiter prendre des mesures similaires pour les activités de prêt numérique menées par des entités qui ne sont pas des entités réglementées de la RBI.

De manière analogue à la loi centrale sur l’interdiction des systèmes de dépôt non réglementés, le gouvernement pourrait envisager de faire adopter une législation intitulée « Loi sur l’interdiction des activités de prêt non réglementées (BULA) » qui couvrirait toutes les entités non réglementées et autorisées par la RBI pour entreprendre des prêts. une entreprise ou des entités non enregistrées en vertu d’une autre loi pour entreprendre spécifiquement des activités de prêt public. « La législation recommandée peut également définir le » prêt public « pour apporter de la clarté », a déclaré le groupe dans son rapport.

Le groupe a recommandé que tous les services de prêt et les remboursements soient exécutés directement sur un compte bancaire du prêteur du bilan et que les décaissements soient toujours effectués sur le compte bancaire de l’emprunteur.

