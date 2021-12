Le panel « This Week » d’ABC attaque Manchin « Il représente les Plutocrates »

Cela fait maintenant une semaine que le sénateur Joe Manchin (D-WV) est allé sur Fox News dimanche et a déposé le projet de loi Build Back Better du président Biden, dessinant soupirs audibles du panel majoritairement libéral de l’émission This Week d’ABC. Une semaine plus tard, ils ne s’en sont toujours pas remis. Ils ont passé la seconde moitié de la soi-disant « table ronde des centrales électriques » à se plaindre de Manchin pour ne pas avoir suivi leur programme. Avec un panéliste affirmant que le sénateur « représente des ploutocrates ».

L’animateur suppléant Jonathan Karl et son panel composé du directeur politique d’ABC Averi Harper et du correspondant national principal d’ABC Terry Moran, ont passé la première partie du segment à analyser les retombées de la défaite de Build Back Better. Après cela, le sujet s’est ensuite inévitablement tourné vers l’annonce de Manchin la semaine précédente, ainsi que ses raisons de faire échouer le projet de loi.

Karl s’est tourné vers Averi Harper en lui demandant : «Il y avait des reportages sur ce que Manchin disait sur la façon dont le crédit d’impôt pour enfants serait utilisé ou était utilisé en Virginie-Occidentale. Qu’est-ce que c’était tout ça? »

Harper a ensuite évoqué les commentaires que Manchin aurait faits au sujet de l’abus potentiel du crédit d’impôt pour enfants par les contribuables :

Le sénateur Manchin a fait état de commentaires dans lesquels il exprimait en privé ses inquiétudes au sujet des parents utilisant les paiements du crédit d’impôt pour enfants pour acheter de la drogue ou si un congé familial payé était lancé, que les gens pourraient l’utiliser ou l’exploiter pour aller chasser le cerf. En effet, vous savez, ressuscitant le mythe de la reine du bien-être, ce trope de l’ère Reagan s’opposait aux droits, impliquant que les plus pauvres d’entre nous sont intrinsèquement irresponsables et incapables d’utiliser les services gouvernementaux aux fins prévues, et c’est une déclaration si flagrante. cela a indigné les gens qui l’ont entendu, et illustre à quel point Joe Manchin est en décalage avec ce parti démocrate.

Après que Harper se soit plaint que Manchin soit en décalage avec le Parti démocrate, Karl a fait remarquer à Terry Moran que même si Manchin est peut-être en décalage avec son parti, il est en phase avec son État d’origine, la Virginie-Occidentale, qui a voté pour l’ancien Le président Donald Trump sur Biden de près de 40 % : «Et comme vous le savez, Terry, il vient d’un état que Biden n’a eu que, qu’est-ce que c’était? 30 quelque chose pour cent ? »

Moran apparemment ne l’a pas vu de cette façon affirmant que Manchin représente « l’un des États les plus pauvres de l’Union, et il semble beaucoup représenter les ploutocrates », tout en se plaignant que la Virginie-Occidentale se concentre sur des problèmes tels que «l’inflation, la pandémie, la criminalité, la frontière».

Il est clair que Terry Moran ne voit pas la déconnexion dans ce qu’il dit. Oui, les Virginie-Occidentaux sont plus préoccupés par l’inflation et la criminalité que par les problèmes sociaux plus libéraux que « Reconstruire en mieux » est censé traiter.

Ce segment remarquablement déconnecté a été rendu possible grâce aux parrainages lucratifs de Crest et CarFax. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

Lisez la transcription pertinente ci-dessous en cliquant sur « développer » :

ABC cette semaine

26/12/2021

9:38:58 AM (…) JONATHAN KARL : Oui et il y avait des reportages sur ce que Manchin disait sur la façon dont le crédit d’impôt pour enfants serait utilisé ou était utilisé en Virginie-Occidentale. Qu’est-ce que c’était tout ça? AVERI HARPER (DIRECTEUR POLITIQUE ADJOINT) : Exact. Le sénateur Manchin a fait état de commentaires dans lesquels il exprimait en privé ses inquiétudes au sujet des parents utilisant les paiements du crédit d’impôt pour enfants pour acheter de la drogue ou si un congé familial payé était lancé, que les gens pourraient l’utiliser ou l’exploiter pour aller chasser le cerf. En effet, vous savez, ressuscitant le mythe de la reine du bien-être, ce trope de l’ère Reagan s’opposait aux droits, impliquant que les plus pauvres d’entre nous sont intrinsèquement irresponsables et incapables d’utiliser les services gouvernementaux aux fins prévues, et c’est une déclaration si flagrante. cela a indigné les gens qui l’ont entendu, et illustre à quel point Joe Manchin est en décalage avec ce parti démocrate. KARL: Et comme vous le savez, Terry, il vient d’un état que Biden n’a que reçu, qu’est-ce que c’était? 30 quelque chose pour cent? TERRY MORAN (CORESPONDANT NATIONAL PRINCIPAL) : Oui, alors il doit s’occuper de cela. Il représente l’un des États les plus pauvres de l’Union et il semble représenter beaucoup les ploutocrates. Mais, regardez, Manchin n’est qu’une partie du problème. C’est un projet de loi extrêmement ambitieux pour restructurer les soins de santé, l’éducation, l’immigration, le climat, toutes sortes de choses. Le public de Virginie-Occidentale, en d’autres termes, s’est concentré sur l’inflation, la pandémie, la criminalité, la frontière. KARL : D’accord, Terry. Malheureusement, nous manquons de temps. Merci pour la table ronde. On se verra l’année prochaine. (…)